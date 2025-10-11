快訊

美中貿易戰又升溫會刺破美股泡沫嗎？專家從各角度分析

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普10日表示將對大陸加課100%關稅，並對「所有重要軟體」祭出大規模出口管制，可能從11月1日「或更早」開始實施，甚至一度揚言取消兩周後的「川習會」，儘管後來改口說仍可能舉行，已觸動美股10日大跌。路透
回應中國大陸加緊限制關鍵稀土出口，美國總統川普10日揚言將對大陸加課100%關稅，並對「所有重要軟體」祭出大規模出口管制，也許從11月1日「或更早」開始實施，他甚至一度表示兩周後已無必要舉行「川習會」，儘管後來改口說仍可能舉行，已觸動美股10日大跌。投資專家對此反應不一。

川普最新舉動令投資人猝不及防，但市場普遍解讀是，美中雙方都有意在10月31日亞太經濟合作會議（APEC）峰會登場前，為己方創造更多談判籌碼。川普與中國大陸國家主席習近平原本可望在APEC峰會場邊會晤。

Annex財富管理公司首席經濟學家賈可伯森指出，川普訂下11月1日關稅實施日期，「留下充分的談判空間」。

倫敦大和資本市場研究主管希克魯納表示，此刻難以判斷川普所言是虛張聲勢，還是玩真的，「基於年初以來發生的事和金融市場的韌性，讓人不由得對他的說法存疑。我們必須觀望實質內容」。

但川普最新發言再度升高世界兩大經濟體貿易戰緊張氣氛升高的可能性，已給股市投下震撼彈。

Interactive Brokers首席市場分析師索斯尼克說：「就美中貿易關係而言，這絕對是往錯的方向走。絕對是對市場不友善的發展，從市場賣壓快速湧現可見一斑。」

倫敦Pepperstone資深研究策略師布朗表示，川普發言有如青天霹靂，時機令人意外，市場人士將在周末和下周緊盯美中緊張關係是否進一步升溫，「若是如此，談判岌岌可危，（美股）未來數日和數周面臨相當大的下行風險」。

有些人則視之為逢低買進機會。Angel Oak資本公司投資組合管理主管崔伊克說：「現在說泡沫，還言之過早...我不認為這是更大規模賣壓的開端，因為覺得場邊仍有大量現金伺機進場低接。」

據Harris金融集團合夥人考克斯觀察，許多俗稱「聰明錢」的機構投資人10日趁美股下殺進場撿晶片股，「這是另一個買進機會。市場多頭格局不變」。

但短線市場波動難免。紐約Savvy財富管理公司投資長夏瑪指出，美股10日賣壓急湧凸顯市場氣氛已起變化，美股猛烈漲勢可能稍事停頓；若是橫向整理一陣子，不令人意外。

Angeles投資公司投資長羅森說：「川普威脅祭出更多關稅，提醒我們只要川普還在白宮，市場波動性仍會居高不下。」

關稅 川普

