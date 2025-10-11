川普祭100%關稅 美中重燃貿易衝突重點一次看

為報復中國對稀土祭出新的出口管制，美國總統川普今天宣布對中國加徵100%新關稅，並自11月1日起對重要軟體實施新的出口管制。在關稅戰休兵數月後，美中緊張關係再次升溫。

華盛頓郵報指出，川普稍早先在社媒貼文，不滿中國再次對稀土出口實施管制，揚言重新對中國加徵大幅關稅、取消月底與中國國家主席習近平會晤等，導致美股大跌。道瓊工業指數下跌近900點，標普500指數（S&P 500）重挫2.7%，創下4月以來最大單日跌幅。

川普在股市收盤後宣布對中國商品課100%關稅，將於11月1日生效，並表示將對「所有關鍵軟體」實施出口管制，作為對中國稀土出口限制的報復。

● 中國稀土新管制 猶如掐美軍工與晶片咽喉

中國10月9日發布「公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定」及「公布對稀土相關技術實施出口管制的決定」，對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制，並規範邏輯晶片、存儲晶片、具潛在軍事用途的人工智慧須逐案審批。

根據北京新規，全球各地公司銷售的產品內，只要中國所產特定稀土原料佔產品價值0.1%以上，就須向中方申請許可；使用到中國採礦、提煉或製磁技術生產的稀土，也受到出口管制。

凡與外國軍方有任何關聯的公司，原則上都拿不到中方的稀土出口許可；中國政府同時也對用於製造電動車電池的設備施加新限制。

紐約時報與華郵指出，稀土是製造馬達、半導體與戰機等多種產品的關鍵材料，今年以來一直是雙方緊張的核心之一。中方新祭出的管制恐對全球經濟產生重大衝擊，打亂用於訓練AI模型的資料中心與電腦等供應鏈。

這次中國猶如對境外的稀土實施長臂管轄，與美國對半導體的管制如出一轍；美國規定任何使用美國晶片技術的公司（無論設於何處）都必須遵守美國出口規範。

中國開採的稀土佔全球約70%，全球90%的稀土提煉也是出自中國，相關新限制引發美國企業高度焦慮。分析圈指出，稀土管制新規會打亂包括輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等全球大型企業的供應鏈。

科技類美股今天受創最重，輝達股價下跌近5%，超微（AMD）暴跌近8%，整體半導體類股滑落逾5%。

● 互加非關稅壁壘 過去半年美中之間沒停過

華郵指出，過去6個月美中相互施加非關稅壁壘，包括出口管制、農產品抵制與反壟斷調查等。美國商務部上個月擴大對中國企業的黑名單範圍，將被禁母企業的子公司一併納入，引發北京不滿。

中國10月10日宣布對美國晶片製造商高通（Qualcomm）展開反壟斷調查，並對停靠中國港口的美國船隻徵收新費用；幾週前中國已對美國AI晶片巨頭輝達啟動調查。

美中關係再次惡化也使TikTok交易再添變數。川普上月高調宣布達成協議，但母公司字節跳動（ByteDance）將TikTok美國業務售予美方買家，尚需北京最終批准。

川普在今天最早的貼文裡抨擊中國再對稀土實施出口管制，還說已沒理由於原訂兩週後在韓國亞太經濟合作會議（APEC）期間與習近平會晤。

但他今晚又表示，11月1日對中國加徵100%關稅仍有在期限前撤回的可能，他也未必會取消與習近平的會面。

● 衝突重燃凸顯美中關係脆弱 所幸仍有轉圜

華爾街日報指出，經過數月與中方的貿易談判後，美方官員原本對雙方進展持謹慎樂觀態度，但中國宣布的稀土出口新管制卻令白宮既驚且怒。

消息人士透露，川普政府部分成員主張應與北京「歸零」重啟談判，最感憤慨者莫過於財長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）這兩位美方主談人。

分析人士推測，中國此時對稀土的管制可能是想在川習會前聚積談判籌碼。

但華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻認為，中方事前應沒料到此舉恐讓川習會破局；去年才卸任的前美中貿易全國委員會（USCBC）主席艾倫（Craig Allen）也說，兩位領袖都想會面，「卻也都過於自信，這使得妥協變得困難」。

也有分析認為，習近平的舉動是為防止川普在談判時施壓過度。美國智庫昆西研究所（Quincy Institute）東亞計畫主任沃納（Jake Werner）說：「今年川普至少3次威脅要『毀掉』雙邊關係，但每次最終都回到談判桌前，因他知道中國能給美國的傷害不亞於美國給中國。我認為這次結果也會如此。」

華爾街日報指出，重新升溫的美中貿易衝突顯示，儘管雙方曾有數月的關稅休兵與多次會談，世界最大兩個經濟體間的關係仍然極度脆弱，隨時會因小事爆發危機。所幸這場新爭端仍有關鍵時間窗口供雙方轉圜；川普設定的關稅生效日為11月1日，北京的稀土出口新管制則是12月1日。