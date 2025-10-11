川普：將在既有基礎上 再對中國大陸加徵100%關稅

美國總統川普表示，將自11月1日起，在既有基礎上再對中國大陸加徵100%關稅，以報復北京新祭出的稀土管制措施。

CNN報導，川普在自家社群媒體平台Truth Social寫道，中國大陸「在貿易上採取非常激進的立場，對全球寄出極具敵意的信函，表示他們將自11月1日起，對他們製造的幾乎所有產品祭出大規模出口管制，有些產品甚至不是由中國所製」。

川普說，中國大陸的行動「影響所有國家，無一例外，很明顯的這是他們多年前就制定的計畫」。「這在國際貿易上聞所未聞，中國大陸如此對待其他國家，是一種道德恥辱。」

為此，川普表示，他將在11月1日對中國大陸加徵新關稅，甚至有可能提早，取決於北京的進一步行動。

稍早，川普在Truth Social猛烈抨擊中國國家主席習近平，批評北京加強對關鍵稀土實施出口管制的舉動，並威脅採取報復措施。川普同時表示，他已不再認為有任何理由與習近平在南韓APEC上會面。