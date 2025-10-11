川普：將在既有基礎上 再對中國大陸加徵100%關稅

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普威脅要再對中國大陸加徵100%關稅，大幅升高貿易戰緊張局勢。美聯社
川普威脅要再對中國大陸加徵100%關稅，大幅升高貿易戰緊張局勢。美聯社

美國總統川普表示，將自11月1日起，在既有基礎上再對中國大陸加徵100%關稅，以報復北京新祭出的稀土管制措施。

CNN報導，川普在自家社群媒體平台Truth Social寫道，中國大陸「在貿易上採取非常激進的立場，對全球寄出極具敵意的信函，表示他們將自11月1日起，對他們製造的幾乎所有產品祭出大規模出口管制，有些產品甚至不是由中國所製」。

川普說，中國大陸的行動「影響所有國家，無一例外，很明顯的這是他們多年前就制定的計畫」。「這在國際貿易上聞所未聞，中國大陸如此對待其他國家，是一種道德恥辱。」

為此，川普表示，他將在11月1日對中國大陸加徵新關稅，甚至有可能提早，取決於北京的進一步行動。

稍早，川普在Truth Social猛烈抨擊中國國家主席習近平，批評北京加強對關鍵稀土實施出口管制的舉動，並威脅採取報復措施。川普同時表示，他已不再認為有任何理由與習近平在南韓APEC上會面。

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

川普：已無理由在APEC與習近平會面 要大幅提高對中國的關稅 道瓊翻黑重挫500點

就這樣算了？諾貝爾和平獎花落別家 川普社群靜悄悄

美中關稅戰再起？川普宣布額外課徵中國100%關稅

針對中國計畫收緊出口控制，美國總統川普10日宣布，計畫在11月起向中國額外開徵100%的關稅，也預計向中國執行關鍵軟體的...

墨國加徵關稅案 11月再議

墨西哥總統薛恩鮑姆9日表示，國會將暫緩批准對來自中國大陸和亞洲其他國家近1,500類產品加徵關稅的提案，延後到11月再議...

川普：已無理由在APEC與習近平會面 要大幅提高對中國的關稅 道瓊翻黑重挫500點

美國總統川普10日揚言，將「大幅提高進口到美國的中國產品關稅」。他在Truth Social貼文 ，指責中國祭出出口管制...

打臉「美元末日論」 川普關稅戰半年後…美國資產需求依然穩固

美國總統川普4月2日宣布對等關稅，引發美國股匯債資產賣壓，「美元末日論」甚囂塵上，如今六個月過去，鮮有跡象表明外國投資人...

北京在川習會前秀「稀土肌肉」 除了當貿易籌碼 還意在一舉兩得

中國大陸最新的稀土原料出口管制措施，可能擾亂全球經濟與供應鏈，但綜合知情人士的說法與分析顯示，這些管制措施意在於預定本月...

川普稱有籌碼可施壓習近平 中國會在峰會後恢復採購美國黃豆

美國總統川普表示，在他與中國國家主席習近平會面後，中國大陸可望恢復採購美國黃豆。不過，內閣官員透露，針對陷入困境的美國農...

