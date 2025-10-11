快訊

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

美中關稅戰再起？川普宣布額外課徵中國100%關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

針對中國計畫收緊出口控制，美國總統川普10日宣布，計畫在11月起向中國額外開徵100%的關稅，也預計向中國執行關鍵軟體的出口管制。

中國近日緊縮稀土出口，引發美國總統川普大為不滿，川普10日上午先是在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，中國此舉不但讓他意外，也讓所有自由世界的領袖感到意外；川普說，他預計2周後與習近平在南韓APEC峰會上見面，「但現在好像沒有理由這麼做」。

川普也說，美國有很多對抗的方法，他正考慮向中國出口到美國的產品開徵高額關稅。

川普10日下午又再度發文表示，他了解到中國在貿易上正準備採取非常激進的立場，指中國向所有國家發送信件，表達出很高的敵意，稱中國預計從今年11月起，針對幾乎所有產品，執行大規模的出口控制。

川普說，這將會影響所有的國家，沒有任何例外，並認為中國顯然計畫多年；川普說，這在國際貿易上幾乎是前所未有。

川普說，基於中國採取這樣的立場，美國自11月起將在現行課徵的關稅之上，針對中國產品額外開徵100%的關稅，同時也會針對所有關鍵軟體採取出口控制；川普說，如果中國有其他行動，關稅和出口控制的時程還有可能提前。

川普表示，很難相信中國會採取這樣的行動，但他們卻這麼做了，接下來的就是歷史。

關稅 川普

延伸閱讀

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

諾貝爾和平獎得主獻獎給川普 白宮轉發：川普是和平總統

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

川普：已無理由在APEC與習近平會面 要大幅提高對中國的關稅 道瓊翻黑重挫500點

相關新聞

美中關稅戰再起？川普宣布額外課徵中國100%關稅

針對中國計畫收緊出口控制，美國總統川普10日宣布，計畫在11月起向中國額外開徵100%的關稅，也預計向中國執行關鍵軟體的...

墨國加徵關稅案 11月再議

墨西哥總統薛恩鮑姆9日表示，國會將暫緩批准對來自中國大陸和亞洲其他國家近1,500類產品加徵關稅的提案，延後到11月再議...

川普：已無理由在APEC與習近平會面 要大幅提高對中國的關稅 道瓊翻黑重挫500點

美國總統川普10日揚言，將「大幅提高進口到美國的中國產品關稅」。他在Truth Social貼文 ，指責中國祭出出口管制...

打臉「美元末日論」 川普關稅戰半年後…美國資產需求依然穩固

美國總統川普4月2日宣布對等關稅，引發美國股匯債資產賣壓，「美元末日論」甚囂塵上，如今六個月過去，鮮有跡象表明外國投資人...

北京在川習會前秀「稀土肌肉」 除了當貿易籌碼 還意在一舉兩得

中國大陸最新的稀土原料出口管制措施，可能擾亂全球經濟與供應鏈，但綜合知情人士的說法與分析顯示，這些管制措施意在於預定本月...

川普稱有籌碼可施壓習近平 中國會在峰會後恢復採購美國黃豆

美國總統川普表示，在他與中國國家主席習近平會面後，中國大陸可望恢復採購美國黃豆。不過，內閣官員透露，針對陷入困境的美國農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。