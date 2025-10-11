美中關稅戰再起？川普宣布額外課徵中國100%關稅

針對中國計畫收緊出口控制，美國總統川普10日宣布，計畫在11月起向中國額外開徵100%的關稅，也預計向中國執行關鍵軟體的出口管制。

中國近日緊縮稀土出口，引發美國總統川普大為不滿，川普10日上午先是在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，中國此舉不但讓他意外，也讓所有自由世界的領袖感到意外；川普說，他預計2周後與習近平在南韓APEC峰會上見面，「但現在好像沒有理由這麼做」。

川普也說，美國有很多對抗的方法，他正考慮向中國出口到美國的產品開徵高額關稅。

川普10日下午又再度發文表示，他了解到中國在貿易上正準備採取非常激進的立場，指中國向所有國家發送信件，表達出很高的敵意，稱中國預計從今年11月起，針對幾乎所有產品，執行大規模的出口控制。

川普說，這將會影響所有的國家，沒有任何例外，並認為中國顯然計畫多年；川普說，這在國際貿易上幾乎是前所未有。

川普說，基於中國採取這樣的立場，美國自11月起將在現行課徵的關稅之上，針對中國產品額外開徵100%的關稅，同時也會針對所有關鍵軟體採取出口控制；川普說，如果中國有其他行動，關稅和出口控制的時程還有可能提前。

川普表示，很難相信中國會採取這樣的行動，但他們卻這麼做了，接下來的就是歷史。