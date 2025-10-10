快訊

川普：已無理由在APEC與習近平會面 要大幅提高對中國的關稅 道瓊翻黑重挫500點

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
擷自川普Truth Social

美國總統川普10日揚言，將「大幅提高進口到美國的中國產品關稅」。他在Truth Social貼文 ，指責中國祭出出口管制，變得「敵對」，如今似乎已沒有理由在南韓APEC的場合和習近平會晤。

在2025諾貝爾和平獎得主揭曉後六個小時，川普終於在他的社群平台上貼文，但他帶來的不是和平的消息，而是把矛頭對準中國大陸。

川普貼文一出，美股應聲翻黑，道瓊指數跌幅不斷擴大，目前大跌逾500點，VIX指數飆漲13%；國際油價也重挫3.6%，金龍中國指數大跌2.6%，寫8月27日以來最大跌幅。金價大漲逾1%，現貨價目前報每英兩4,021美元。

川普在貼文中寫道，還有其他許多反制措施，也在認真考慮之中。

