墨國加徵關稅案 11月再議

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

墨西哥總統薛恩鮑姆9日表示，國會將暫緩批准對來自中國大陸和亞洲其他國家近1,500類產品加徵關稅的提案，延後到11月再議，墨國將與這些國家進行談判，考慮修改提案內容。

薛恩鮑姆政府9月向聯邦眾議院提交一項計畫，打算對未與墨西哥簽署自由貿易協定國家的近1,500類商品，課徵最高50%的關稅，以保護國內產業。此後，墨西哥第二大貿易夥伴中國批評這項提案，並警告可能採取「必要措施」捍衛其「合法權益與利益」。

執政的國家復興運動黨眾院黨團領袖孟連恩告訴國會議員，必須謹慎對待這項提案，「非常認真地」審議，「我們將擱置這項提案」，「可以到11月底再處理」。

這項加徵關稅的計畫最初是政府2026年預算案的一部分，根據這項須獲國會批准的提案內容，墨國將對汽車零組件、玩具和家具等商品課徵10%-50%的關稅，例如輕型車的關稅稅率可能從15%-20%拉高到50%，汽車零組件稅率也會從0-35%提高至10%-50%，可能影響中國大陸、南韓及印度等國。

路透引述國家復興運動黨一名國會議員指出，國會不太可能批准目前形式的關稅，新計畫可能鬆綁課徵關稅的力道，但還不清楚可能會有哪些調整。另一名議員則說，會延後批准關稅提案是因為擔心會推升通膨，並傷害墨國企業。

