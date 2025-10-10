打臉「美元末日論」 川普關稅戰半年後…美國資產需求依然穩固

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
在美國總統川普4月2日宣布對等關稅的六個月後，鮮有跡象表明外國投資人正在撤離美國資產。路透
美國總統川普4月2日宣布對等關稅，引發美國股匯債資產賣壓，「美元末日論」甚囂塵上，如今六個月過去，鮮有跡象表明外國投資人正在撤離美國資產，美股屢創新高，美元悄悄回升，美債需求依然穩健。不過，美債的隱憂是通膨率可能持續高於聯準會（Fed）的2%目標水準，通膨仍然是一個令 人擔憂的問題。

彭博資訊策略師指出，除了美元貶值，幾乎沒有跡象顯示外國投資人在4月之後避開美國資產。美國財政部的數據顯示，在4月拋售過後，外國投資人於5月和7月的淨買入規模相當可觀。

美債部位數據顯示，以市值評估的外資持有美債部位今年來稍微增加，原因包括外資流入短期美債和長期美債、以及美債價格今年來上漲，4月遭拋售企金的部位規模變化不大。而且，外資4月以來對美債標售的需求保持穩定。

此外，若投資人真的非常擔心美國將徹底拋棄國際貿易體系，也將避開美國股票和公司債，但迄今公佈的數據顯 示，私人機構和官方機構（包括央行和主權財富基金）都在淨買入這兩類產品。

不過，美債的隱憂在於通膨可能居高不下。4月以來的通膨數據顯示，整體貨品價格正在上漲，消費者預期未來一年的通膨率將達到3.38%，未來三年通膨率將降至3.05%，都遠高於Fed的2%目標。

