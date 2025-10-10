北京在川習會前秀「稀土肌肉」 除了當貿易籌碼 還意在一舉兩得

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸9日宣布進一步管制稀土相關物項。路透
中國大陸最新的稀土原料出口管制措施，可能擾亂全球經濟與供應鏈，但綜合知情人士的說法與分析顯示，這些管制措施意在於預定本月底登場的「川習會」前，獲得更多施壓美國調降關稅的籌碼，還能限制外國建立稀土產能的能力，並獲得更多外國企業供應鏈的資訊。

中國大陸9日宣布進一步管制稀土相關物項，包括境外稀土物項、稀土加工相關技術的出口管制，及若最終用於研發、生產14奈米及以下邏輯晶片需「逐案審批」等，用以限制出口至海外國防與半導體用戶，勢將威脅到半導體供應鏈。

根據新規，全球企業若銷售的產品含有來自中國大陸的稀土原料、且該原料占產品價值的0.1%以上，將須獲北京的許可，適用於特定清單的稀土原料，但這些原料用於永久磁碟、硬碟零組件及半導體製造等眾多領域。專家表示，科技業者可能會發現，要證明其晶片、晶片製造設備及其他零組件的稀土原料價值占比，要低於0.1%門檻極其困難。

美國總統川普9日則表示，財長貝森特和商務部長盧特尼克將設法回應，「我們從中國進口大量（稀土），也許我們將不得不停止這麼做」。白宮官員透露，中國大陸在宣布管制新規之前，並未事先知會美國。

一些分析師預期，川普將強硬反擊。美國政府前官員和專家認為，美國能透過提高關稅、切斷中國大陸獲得西方半導體製造設備的途徑，以及加速建設國內稀土產能因應。

最近卸下白宮人工智慧（AI）政策顧問職務的美國創新基金會（FAI）資深級研究員博爾（Dean Ball）說，「這些稀土礦物及其提煉能力，堪稱就是現代文明的基礎」，若北京當局積極實施，可能引發美國經濟衰退，因為AI資本支出對經濟相當重要。

北京持續以稀土勒索施壓

智庫Silverado政策加速器共同創辦人艾爾佩羅維奇（Dmitri Alperovitch）形容「這是經濟版核戰」，為川普和中國大陸國家主席習近平本月底在南韓會面前的「勒索戰術」，但他認為，中國大陸不會完全實施這項規定。

彭博資訊分析師認為，北京此舉凸顯正擴大使用出口管制工具與籌碼，但立即的衝擊有限，取決於中國大陸發放許可的方式，而且新規最嚴格的環節要到12月才會生效，比較像談判籌碼。

華爾街日報引述知悉北京決策流程的人士指出，雖然北京此舉定位為對美國最新出口管制行動的報復，但其實背後也經過盤算，希望加強施壓調降關稅並鬆綁技術管制，換取達成協議。在美中9月於馬德里的談判中，中方便要求完全取消關稅和出口管制。知情人士說，最新的稀土管制就是實現該目標的戰術之一，同時避免被認為對美國示弱。

彭博分析師也表示，北京此舉的近期目標，是要避免外國複製中國大陸的稀土加工流程，抑制關鍵專業知識轉移、限制技術傳布、限制外國建立相競爭產能的能力，同時，降低發放許可的審核門檻，也能獲得更多外國企業供應鏈的資訊，作為獲得戰略與商業利益的籌碼。

