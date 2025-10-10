快訊

川普稱有籌碼可施壓習近平 中國會在峰會後恢復採購美國黃豆

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普表示，在他與中國國家主席習近平會面後，中國大陸可望恢復採購美國黃豆。不過，內閣官員透露，針對陷入困境的美國農民所規劃的聯邦補助，必須等政府重新開門後才能啟動。

川普周四表示，他將於本月稍晚與習近平會晤時當面施壓，讓北京取消長達數月的美國黃豆採購禁令。

川普在白宮對媒體說：「在黃豆問題上，我認為，我們會看到（市場）愈來愈開放。他有一些事情想跟我談，我也有事想和他討論。其中之一就是黃豆。」

川普政府數周來醞釀推出援助方案，盼在出口市場狀況改善前，為美國農民紓困。但農業部長羅林斯（Brooke Rollins）說，只要政府停擺持續，就不會宣布相關方案。

她在白宮內閣會議上說，「必須等政府重新開門，才能推進這項工作」，一旦重啟，將能推出重大計畫以長期協助農民。

2024年大選時，農業地區絕大多數選民都把票投給川普，但川普第二任期對幾乎所有貿易夥伴發動貿易戰，這使得務農社區在出口市場枯竭與聯邦安全網項目縮減的雙重夾擊下受創嚴重。

作為全球最大的黃豆進口國，中國大陸拒買美國黃豆讓美國農民損失慘重。儘管美中達成貿易休戰，但北京轉向巴西和阿根廷等其他供應國。川普聲稱，此舉是北京在貿易談判中的策略手段。

川普威脅，他會在APEC峰會期間與習近平會面時動用自身籌碼。當被問及中國祭出的最新稀土限制時，川普含糊暗示可能限制某些產品對中出口。

川普對在場記者說：「我們掌握終極出口。我們既進口也出口。我們從中國有大量進口。你們也知道，也許我們必須停止這麼做，但我不知道確切是什麼。你們也不知道。沒人知道」 。

他表示，財長貝森特和商務部長盧特尼克將負責處理此事。目前還不清楚他所指的出口項目為何。

此外，知情人士透露，川普政府正在權衡是否要對去年起就被調查的路由器製造商TP-Link Systems發布「初步裁定」，將這家與中國大陸淵源深厚的公司視為國安威脅。這種結果可能導致TP-Link的美國業務進一步受限或被封殺。

