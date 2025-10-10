美國進口藥課稅 排除學名藥

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國政府表示，目前未計劃對進口學名藥課徵關稅。此決定意味著商務部藥品關稅調查範圍顯著縮小，也與川普競選承諾有所出入。

川普上月於社群媒體貼文表示，擬自10月1日起對品牌藥徵收100%關稅，但未提及學名藥。這類藥物包含抗生素與心臟用藥等常見藥品，占美國處方藥量的90%，主要依賴印度等海外供應。後續因官員表示需留出更多時間與藥企協商後，川普已延後關稅實施。

白宮發言人德賽發出聲明表示，「政府並未積極討論對學名藥依第232條實施關稅」。負責關稅調查的商務部也證實，232調查不會導致學名藥被課關稅。

外媒指出，這項尚未定案的決策源自政府內部數月激辯。部分官員擔憂學名藥關稅可能推高藥價甚至導致短缺，且海外生產成本極低，縱使課徵高關稅，也難使美國本土生產獲利。據了解，一些美國商務部官員則主張，為促使藥品生產回流並避免疫情供應鏈中斷重演，仍需對學名藥實施關稅與配額。

知情人士透露，在關稅之外，川普政府正考慮透過其他政策工具來推動學名藥生產回流，例如為關鍵學名藥的本土生產商提供聯邦補助或貸款。

學名藥的問題，凸顯川普政府在尋求將其認為對國安至關重要的產業遷回美國之際，所面臨的挑戰。川普的團隊希望鼓勵抗生素和其他日常用藥都在美國生產，降低對印度和中國大陸的依賴。

