為「川習會」增加籌碼？大陸收緊稀土出口管制 成拿捏美國王牌

德國之聲／ 德國之聲
中國大陸商務部周四宣布，在中國境外的組織與個人出口含中國成分的稀土產品，或使用中國相關技術在境外生產的稀土物項，包含用於回收稀土的設備，都須先取得中方的兩用物項出口許可。 路透社
（德國之聲中文網你）中國大陸商務部周四宣布，在中國境外的組織與個人出口含中國成分的稀土產品，或使用中國相關技術在境外生產的稀土物項，包含用於回收稀土的設備，都須先取得中方的兩用物項出口許可。

根據公告，稀土開采、冶煉分離、金屬冶煉、磁材制造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體，以及相關生產線裝配、調試、維護、維修、升級等技術，未經許可均不可出口。

公告還提醒出口經營者「應當加強合規意識，了解擬出口貨物、技術和服務的性能指標、主要用途等，確定其是否屬於兩用物項」，並提醒在無法判斷的情況下可向商務部提出咨詢。

稀土何以成為中國拿捏美國的王牌？

此外，最終用途為研發、生產14奈米及以下邏輯晶片，或256層及以上儲存晶片，以及制造上述制程半導體的生產設備、測試設備與材料，或研發具有潛在軍事用途的人工智慧之出口申請，將采「逐案審核」。

另外，海外軍事用戶，以及被列在出口管制名單和關注名單上的進口商或最終用戶（包括相關分支機構），原則上也不予許可出口；涉及大規模殺傷性武器、恐怖活動或提升軍事能力的出口，則是被禁止。

對此，中國商務部發言人稱，中國稀土相關物具有「軍民兩用屬性」，實施出口管制為國際通行做法，並稱部分境外組織將中國原產稀土直接或間接用於軍事等敏感領域，對中國國安及利益造成重大損害和威脅。

隨著稀土成為美中貿易談判中的重點，新加坡市場研調機構「Edge Research」創辦人Tim Zhang說：「從地緣戰略的角度來看，這有助於北京在本月稍晚於南韓舉行的川普習近平峰會前，增加談判籌碼。」

休戰期成常態？美貿易代表稱對華關稅55%是「良好狀態」

稀土元素是電動車、飛機引擎和軍用雷達等多種產品的關鍵材料。當前，中國生產全球90%以上的稀土和稀土磁鐵​​。今年4月，北京在與川普政府的關稅沖突中，對7種稀土以及相應的稀土磁體實施出口管制。

（路透社）

