美加元首會談…關稅也沒降

美國總統川普7日在白宮與加拿大總理卡尼會談，會後表示，卡尼將會「非常開心」，又說美加之間存在「自然的衝突」，但「過去幾個月已取得長足進展」。只是川普也沒有立即對取消美國高額關稅做出讓步。

川普在橢圓形辦公室展現友善態度，讚揚卡尼是「世界級領袖」，並補充說這位前央行總裁是個「好人」，但也可能「非常難搞」。

這是卡尼4月上任以來第二次造訪白宮。他在加拿大國內面臨達成協議的壓力，但離開時沒有獲得任何取消關稅的確切承諾。

川普表示：「我想他們將會非常高興地離開。」川普又說，這兩個經濟體之間存在「自然的衝突」，但在「過去幾個月已取得長足進展」。卡尼表示，他有信心加拿大能從主要經濟夥伴美國那裡「獲得適當的協議」。

儘管言談愉快，川普與卡尼對於如何放寬美國對木材、鋁、鋼鐵與汽車的關稅，仍謹慎地避免透露任何具體細節。卡尼在訪美後發表的聲明中指出，雙方沒有達成多少實質性協議，僅說這兩位領導人都認知存在競爭，但也有合作空間。

雖然加拿大絕大多數的貿易仍受到美墨加協定（USMCA）保護，但川普呼籲在即將重新談判時應進行修改。加拿大有75%的出口銷往美國，但今年第2季國內生產毛額（GDP）下滑1.5%，經濟壓力加劇。