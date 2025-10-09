美加元首會談…關稅也沒降

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普7日在白宮與加拿大總理卡尼會談，會後表示，卡尼將會「非常開心」，又說美加之間存在「自然的衝突」，但「過去幾個月已取得長足進展」。只是川普也沒有立即對取消美國高額關稅做出讓步。

川普在橢圓形辦公室展現友善態度，讚揚卡尼是「世界級領袖」，並補充說這位前央行總裁是個「好人」，但也可能「非常難搞」。

這是卡尼4月上任以來第二次造訪白宮。他在加拿大國內面臨達成協議的壓力，但離開時沒有獲得任何取消關稅的確切承諾。

川普表示：「我想他們將會非常高興地離開。」川普又說，這兩個經濟體之間存在「自然的衝突」，但在「過去幾個月已取得長足進展」。卡尼表示，他有信心加拿大能從主要經濟夥伴美國那裡「獲得適當的協議」。

儘管言談愉快，川普與卡尼對於如何放寬美國對木材、鋁、鋼鐵與汽車的關稅，仍謹慎地避免透露任何具體細節。卡尼在訪美後發表的聲明中指出，雙方沒有達成多少實質性協議，僅說這兩位領導人都認知存在競爭，但也有合作空間。  

雖然加拿大絕大多數的貿易仍受到美墨加協定（USMCA）保護，但川普呼籲在即將重新談判時應進行修改。加拿大有75%的出口銷往美國，但今年第2季國內生產毛額（GDP）下滑1.5%，經濟壓力加劇。

關稅 川普

延伸閱讀

影／郝龍斌：兩岸和平不能全寄望川普 寧願賴清德放棄台獨

賴清德「川普若阻中犯台得諾貝爾」論 朱立倫：自己努力才是正道

川普批民主黨讓政府關門如自殺式攻擊 將公布裁員規模

芝加哥民代反對國民兵進駐 稱川普誇大犯罪率

相關新聞

美加元首會談…關稅也沒降

美國總統川普7日在白宮與加拿大總理卡尼會談，會後表示，卡尼將會「非常開心」，又說美加之間存在「自然的衝突」，但「過去幾個...

歐盟正式提議免關稅鋼鐵進口配額砍半 超額進口關稅倍增 英韓憂心

歐盟執委會7日已正式提案，縮減免關稅鋼鐵的進口配額近一半，並對超額進口徵收50%關稅，以維持歐盟鋼鐵產業的可持續發展，仿...

川普樂觀看待美加貿易協議 讚卡尼為世界級領袖

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮與加拿大總理卡尼（Mark Carney）舉行完貿易會談後表示，卡尼將...

川普速報／川普未明確承諾維持協定 外界憂美加貿易生變

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •全球金融市場再現兩極景象：資金一邊湧向避險資產，一邊追逐AI狂潮。金價7日首度突破每盎司4000美元大關，顯示地緣與經濟不確定性持續升溫；WTO同日下修明年全球貿易成長預測至0.5%，為近年最低。與此同時，輝達執行長黃仁勳宣佈與OpenAI展開首度「直接合作」，強化AI硬體供應鏈主導權；川普則暗示美國可能重談USMCA協議，使全球貿易前景雪上加霜。

川普關稅大刀砍向重型卡車 在社群平台上宣布稅率25%

美國總統川普宣布，11月1日將起對中型與重型卡車徵收25%進口關稅，是保護美國本土產業、重塑全球汽車供應鏈的最新舉措。

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

根據彭博資訊的數據，截至7月，美國對各貿易夥伴的關稅稅率差異巨大，當時台灣面臨的有效關稅稅率僅3.1%，遠低於日本和南韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。