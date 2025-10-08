川普樂觀看待美加貿易協議 讚卡尼為世界級領袖

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮與加拿大總理卡尼（Mark Carney）舉行完貿易會談後表示，卡尼將會「非常高興」，但沒有立即對取消美國高額關稅做出讓步。

法新社報導，川普在橢圓形辦公室展現友善態度，讚揚卡尼是「世界級領袖」，並補充說這位前中央銀行行長是個「好人」，但也可能「非常難搞」。

這是卡尼自4月上任以來第2次訪問白宮，他在國內面臨達成協議的壓力，但離開時沒有獲得任何取消關稅的確切承諾。

川普向媒體表示：「我想他們將會非常高興地離開。」川普又說，這兩個經濟體之間存在「自然的衝突」，但在「過去幾個月已取得長足進展」。

卡尼表示，他有信心加拿大能從主要經濟夥伴美國那裡「獲得適當的協議」。

兩人在會談期間氣氛輕鬆，當川普拿「合併」加拿大開玩笑時，兩人還笑了出來，這指的是他先前要求讓加拿大成為美國第51個州。

儘管言談愉快，川普與卡尼對於如何放寬美國對木材、鋁、鋼鐵與汽車的關稅，仍謹慎地避免透露任何具體細節。

美國總統昨天宣布自11月1日起，對所有進口重型卡車課徵25%的關稅。

卡尼在訪美後發表的聲明中指出，雙方沒有達成多少實質性協議，僅說這兩位領導人都認知存在競爭，但也有合作空間。

他在社群平台X上表示：「我們將專注於開拓這些新的機會。」

60歲的卡尼是在不到1年前踏入政壇，當時他主打自己豐富的危機管理經驗競選，以此作為對抗川普關稅與併吞威脅的方式。

雖然加拿大絕大多數的貿易仍受到美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）保護，但川普呼籲在即將重新談判時應進行修改。

加拿大有75%的出口銷往美國，但今年第2季國內生產毛額（GDP）下滑1.5%，經濟壓力加劇。

在訪問美國前，加拿大反對黨對卡尼施壓，因為加拿大是美國主要盟友中唯一尚未與華府達成協議的國家。

保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）今天在寫給卡尼的公開信中指出：「如果你帶著藉口、跳票的承諾與作秀照片回來，那就是辜負我們的勞工、企業與國家。」