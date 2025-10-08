美11月對重卡徵25%關稅 墨國與川普協商救出口
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨國正針對美國即將於11月1日對進口重型卡車徵收的25%關稅一事，與美國政府進行協商。
法新社報導，墨西哥是美國最大的卡車供應國，將會在美國總統川普（Donald Trump）最新一波國際關稅戰舉措中受到嚴重衝擊。
官方數據顯示，墨產重型車輛有近95%出口至美，而墨西哥與美國和加拿大簽有自由貿易協定。
薛恩鮑姆承認，川普政府6日宣布的卡車關稅，對墨西哥的影響比其他任何一國都要大，並說她將要求與川普通話協商相關事宜，「我們將尋求於11月1日之前取得共識」，且經濟部長厄伯拉特（MarceloEbrard）正與美方進行討論。
川普政府今年稍早以國安為由，啟動所謂「232條款」對進口卡車展開調查。
分析家指出，關稅對墨國汽車產業的衝擊，將取決於墨、加兩國生產的車輛是否能取得豁免。
墨西哥約80%出口品銷往美國，是在川普顛覆國際貿易秩序的關稅戰中，衝擊最深的國家之一。
儘管如此，薛恩鮑姆證明她在避開多數關稅方面很有一套。她透過一連串通話協商，成功說服川普延後加徵其他關稅。
然而，美國貿易施壓仍造成不小影響。今年1至8月，墨國對美出口的重型車輛較2024年同期大減25.83%，至7萬8283輛。
