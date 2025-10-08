快訊

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

美11月對重卡徵25%關稅 墨國與川普協商救出口

中央社／ 墨西哥市7日綜合外電報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨國正針對美國即將於11月1日對進口重型卡車徵收的25%關稅一事，與美國政府進行協商。

法新社報導，墨西哥是美國最大的卡車供應國，將會在美國總統川普（Donald Trump）最新一波國際關稅戰舉措中受到嚴重衝擊。

官方數據顯示，墨產重型車輛有近95%出口至美，而墨西哥與美國和加拿大簽有自由貿易協定。

薛恩鮑姆承認，川普政府6日宣布的卡車關稅，對墨西哥的影響比其他任何一國都要大，並說她將要求與川普通話協商相關事宜，「我們將尋求於11月1日之前取得共識」，且經濟部長厄伯拉特（MarceloEbrard）正與美方進行討論。

川普政府今年稍早以國安為由，啟動所謂「232條款」對進口卡車展開調查。

分析家指出，關稅對墨國汽車產業的衝擊，將取決於墨、加兩國生產的車輛是否能取得豁免。

墨西哥約80%出口品銷往美國，是在川普顛覆國際貿易秩序的關稅戰中，衝擊最深的國家之一。

儘管如此，薛恩鮑姆證明她在避開多數關稅方面很有一套。她透過一連串通話協商，成功說服川普延後加徵其他關稅。

然而，美國貿易施壓仍造成不小影響。今年1至8月，墨國對美出口的重型車輛較2024年同期大減25.83%，至7萬8283輛。

關稅 川普

延伸閱讀

美國防部助理部長提名人：支持川普要求台灣國防支出達GDP 10%

川普加徵H-1B簽證費 傳輝達黃仁勳稱將續為員工負擔

賴總統喊話川普 讓習放棄武力攻台

新聞透視／賴總統接受外媒廣播專訪 明確傳達三訊息

相關新聞

川普速報／川普未明確承諾維持協定 外界憂美加貿易生變

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •全球金融市場再現兩極景象：資金一邊湧向避險資產，一邊追逐AI狂潮。金價7日首度突破每盎司4000美元大關，顯示地緣與經濟不確定性持續升溫；WTO同日下修明年全球貿易成長預測至0.5%，為近年最低。與此同時，輝達執行長黃仁勳宣佈與OpenAI展開首度「直接合作」，強化AI硬體供應鏈主導權；川普則暗示美國可能重談USMCA協議，使全球貿易前景雪上加霜。

川普關稅大刀砍向重型卡車 在社群平台上宣布稅率25%

美國總統川普宣布，11月1日將起對中型與重型卡車徵收25%進口關稅，是保護美國本土產業、重塑全球汽車供應鏈的最新舉措。

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

根據彭博資訊的數據，截至7月，美國對各貿易夥伴的關稅稅率差異巨大，當時台灣面臨的有效關稅稅率僅3.1%，遠低於日本和南韓...

歐盟擬倍增鋼鐵關稅至50% 與川普政策手法類似

歐洲聯盟（EU）今天計劃調高鋼鐵進口稅並削減配額，以保護陷入困境的歐盟鋼鐵業免受中國廉價鋼鐵衝擊

川普嗨喊全民普發6萬關稅紅利！ 白宮回應了

美國總統川普日前表示，新關稅對美國國庫貢獻上看每年1兆美元，並考慮從關稅收入撥款，向每名納稅人發放最多2000美元（約台...

川普拍板…中重型進口卡車11月起徵25%關稅 但未提供細節

美國總統川普宣布，將自11月1日起對中型與重型卡車徵收25%進口關稅，作為保護本土產業、重塑全球汽車供應鏈的最新舉措。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。