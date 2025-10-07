聽新聞
WTO：川普關稅對全球貿易的衝擊 將延後到2026年顯現

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
WTO最新報告指出，全球貿易在今年上半年的表現意外具有韌性，但成長速度到明年預料將急劇放緩。 法新社

世界貿易組織（WTO）表示，全球貿易今年上半年的表現意外具有韌性，但商品貿易成長速度預計將於明年急劇放緩，反映出美國總統川普關稅政策對國際貿易的衝擊效應顯現時間滯後。

根據世貿組織7日發布的報告，今年全球商品貿易量預計成長2.4%，遠高於8月預測的0.9%，但仍低於去年的2.8%。此外，2026年的貿易增幅預測也從兩個月前的1.8%下調至0.5%。

WTO統計顯示，2025年上半年，以出口和進口平均值衡量的世界商品貿易量，比去年同期增長4.9%，貿易額增長6%，而2024年全年成長2%。

因此，WTO經濟學家將今年的貿易增長預測上調至2.4%，遠優於4月時預測的下降0.2%。

WTO指出，出口商搶在關稅提高前大舉向美國出口機械、機動車和木材等商品，加上對人工智慧（AI）相關產品的需求激增，共同推動全球上半年的貿易增長。

半導體和電信設備等AI相關商品貿易，占整體貿易增長的近一半，年增率達20%，其中亞洲的出口表現尤為強勁。

WTO預測，今年亞洲和非洲的出口量增幅將最大，而歐洲的出口量增幅將放緩，北美的出口量也將下降，到了2026年預估所有地區的進口表現都將轉弱。

WTO還預測，今年全球國內生產毛額（GDP）將成長2.7%，2026年成長率則會放緩至2.6%。

WTO表示，展望出現分歧的狀況表明，川普對美國進口商品依國別和產業徵收關稅的全面影響，可能延後到明年才會顯現，「鑒於關稅水準提高及貿易政策仍存在高度不確定性，隨著庫存消耗和經濟增速放緩，採購的前置效應預計將逐漸消退。已開發經濟體已出現貿易和製造業產出疲軟的跡象，包括商業和消費者信心下降，就業與收入

成長放緩。」

世貿組織秘書長依衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在記者會上表示，全球貿易面對「單邊」措施展現出韌性，這代表有一群「核心」經濟體持續為全球貿易體系提供穩定支撐。

她指出，全球四分之三的貿易仍遵循世貿組織的規則進行。

