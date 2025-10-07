歐盟擬倍增鋼鐵關稅至50% 與川普政策手法類似

歐洲聯盟（EU）今天計劃調高鋼鐵進口稅並削減配額，以保護陷入困境的歐盟鋼鐵業免受中國廉價鋼鐵衝擊。

美國總統川普過去也有類似政策。

歐盟預計提案，將鋼鐵進口關稅稅率提高一倍至50%。

負責產業政策的法國籍歐盟執行委員塞儒內（Stephane Sejourne）表示：「歐洲鋼鐵業正瀕臨崩潰，我們現在所做的是在保護這個產業，讓它能夠投資、減碳、重新具備競爭力。」

他在前往法國史特拉斯堡歐洲議會介紹計畫前告訴記者：「我們不是在搞川普式政治。」

但歐盟的策略幾乎與川普如出一轍，當年川普也曾為了防止中國廉價金屬傾銷而對進口鋼材祭出50%關稅。作為全球最大鋼鐵生產國，中國生產全球一半以上的鋼鐵。

加拿大也採取過類似措施。

這項提案仍需獲得歐盟成員國與議會批准，一旦通過，將永久取代現行的鋼鐵保障措施。

現行機制針對超出進口配額的鋼材課徵25%關稅，但將於明年屆滿。