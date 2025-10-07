川普嗨喊全民普發6萬關稅紅利！ 白宮回應了

美國總統川普日前表示，新關稅對美國國庫貢獻上看每年1兆美元，並考慮從關稅收入撥款，向每名納稅人發放最多2000美元（約台幣6.1萬）。不過，白宮6日澄清，該構想目前仍在討論階段，川普政府尚未做出最終決定。

川普2日接受美國OAN新聞網訪問，以「紅利」一詞形容可能發給美國公民的回饋支票，「我們也可能發錢給老百姓，這筆錢宛如發給美國人的紅利……我們考慮可能每人發放1000至2000美元，真棒。」

印度經濟時報報導，白宮發言人李維特6日在記者會澄清，川普確實已與內閣幕僚及顧問討論全民普發現金計畫，但目前仍處於構思階段，尚未確認，也尚未拍板執行。

李維特補充，川普政府高度關切減輕美國家庭經濟負擔的議題，關稅政策的延伸效益是否可直接反映在民眾生活上，將持續深入研議。

若普發成案，這筆退稅將成為川普政府以關稅收益直接回饋國民的首例。