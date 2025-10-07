川普拍板…中重型進口卡車11月起徵25%關稅 但未提供細節

美國總統川普宣布，將自11月1日起對中型與重型卡車徵收25%進口關稅，作為保護本土產業、重塑全球汽車供應鏈的最新舉措。

川普周一在社群平台Truth Social發文表示：「自2025年11月1日起，所有從其他國家進口至美國的中型與重型卡車，將被課徵25%關稅。」但他並未說明具體細節，例如是否包含車輛零組件，或是否對加拿大、墨西哥等北美貿易夥伴給予豁免。

這項關稅政策與美國商務部4月啟動的調查有關。該調查依據《貿易擴張法》第232條展開，授權政府對被認定「攸關國家安全」的商品徵收進口稅。調查聚焦於重量超過1萬磅的中重型卡車及其零組件，商務部指出，商務部指出，由於「掠奪性貿易行為」，美國進口市場主要由「少數」外國供應商主導。

川普曾在9月宣布，原定10月1日實施卡車關稅，但在底特律傳統汽車製造商強力遊說，以及政府聽取業界對潛擊影響的擔憂後，實施時間延後。周一的聲明顯示，川普仍決心推動此一措施。

分析人士認為，此舉可能使運輸、建築、市政服務等依賴重型車輛的行業面臨成本上升壓力，並對已受鋼鋁關稅與環保法規雙重挑戰的製造業帶來進一步衝擊。

知情人士透露，Stellantis敦促政府豁免或降低針對其在墨西哥生產的中型Ram皮卡的關稅；競爭對手通用汽車與福特汽車對此表示反對，認為Stellantis若獲豁免，將在成本上取得不公平優勢，使美國組裝但使用部分進口零件的卡車處於不利地位。

卡車關稅支持者認為，此舉將有助於強化美國製造業。川普圶先前宣布這些關稅的貼文中指出，這是「保護我們偉大的重型卡車製造商免 受不公平外部競爭」的必要手段。

新關稅宣布的時機，正值加拿大總理卡尼預定周二訪問白宮前夕。加拿大是美國卡車貿易的重要夥伴，一旦新關稅實施，將首當其衝。

加拿大商業理事會主席Goldy Hyder期望卡尼能透過談判爭取關稅減免展。加拿大汽車零件製造商協會主席Flavio Volpe則表示，業界「需等待官方文件或行政命令」確認政策細節，特別是是否針對美國產製零組件或USMCA規範給予豁免。