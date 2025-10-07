快訊

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

魯拉與川普通話 請求美國取消巴西關稅與制裁

中央社／ 巴西利亞6日綜合外電報導

巴西政府今天表示，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和美國總統川普（Donald Trump）通話，魯拉請求美國取消對巴西商品徵收的40%關稅，並解除對巴西地方官員實施的限制性措施。

路透社報導，巴西政府發表聲明說，兩位領導人今天稍早通了30分鐘的電話，並同意「近期」舉行面對面會談，兩人通話氣氛「友好」。

根據聲明，魯拉建議在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間會面，並表示願意前往美國訪問。

川普在社群媒體發文表示，兩人通話氣氛「非常好」，並表示通話內容聚焦於兩國的經濟與貿易關係。

他寫道：「我們將進一步討論，並於不久的將來在巴西與美國兩地會面。」

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）在巴西利亞告訴媒體，這次通話具「正面」意義；副總統傑奧克明（Geraldo Alckmin）則形容雙方通話氣氛「優於預期」，並樂觀看待兩國的談判將有所進展。

關稅 川普

延伸閱讀

高市早苗有望成日本第一位女首相 川普發文道賀

川普下令派國民兵進駐芝加哥 伊利諾州提起訴訟

林中斌／川普團隊 抗中靠邊

川普多管道遊說和平獎 挪威官員戲稱將請病假避擾

相關新聞

服裝、腳踏車、洗碗機…進口庫存賣光 關稅漲價潮開始

美國關稅開始推升多項消費品價格，官方數據和企業聲明顯示，公司庫存售罄，開始把關稅成本轉嫁給消費者，從罐頭濃湯到汽車零件等...

通膨升高！美關稅漲價潮開始顯現 消費品價格加速攀升

美國關稅開始推升多項消費品價格，官方數據和企業聲明顯示，公司庫存售罄，開始把關稅成本轉嫁給消費者，從罐頭濃湯到汽車零件等...

台美關稅談判未明朗 政院：關鍵議題有共識

美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。行政院昨（10）日表示，談判團隊仍在華府持續與美方磋...

台灣沒收到關稅通知 未必是壞消息

美國總統川普致函14國通知對等關稅稅率，台灣並未名列其中，是福還是禍？知情人士表示，此次公布名單多為談判停滯、未獲共識或...

美國拋出對等關稅 我政府還有兩籌碼、一防線

台灣自美國拋出對等關稅以來，頻頻釋出談判誠意，外界關注政府手中還有多少籌碼？外界認為，擴大採購、加大對美投資力道是兩大籌...

川普關稅揭牌公布14國稅率 沒有台灣 副閣揆正在美持續協商

美國總統川普7日公布寄給日、韓等14個主要貿易夥伴的新關稅稅率，大多與4月2日「解放日」所宣布的對等關稅稅率相似，8月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。