魯拉與川普通話 請求美國取消巴西關稅與制裁
巴西政府今天表示，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和美國總統川普（Donald Trump）通話，魯拉請求美國取消對巴西商品徵收的40%關稅，並解除對巴西地方官員實施的限制性措施。
路透社報導，巴西政府發表聲明說，兩位領導人今天稍早通了30分鐘的電話，並同意「近期」舉行面對面會談，兩人通話氣氛「友好」。
根據聲明，魯拉建議在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間會面，並表示願意前往美國訪問。
川普在社群媒體發文表示，兩人通話氣氛「非常好」，並表示通話內容聚焦於兩國的經濟與貿易關係。
他寫道：「我們將進一步討論，並於不久的將來在巴西與美國兩地會面。」
巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）在巴西利亞告訴媒體，這次通話具「正面」意義；副總統傑奧克明（Geraldo Alckmin）則形容雙方通話氣氛「優於預期」，並樂觀看待兩國的談判將有所進展。
