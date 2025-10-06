美擬課進口義麵92%反傾銷關稅 義大利急交涉

快訊

中央社／ 羅馬5日綜合外電報導

義大利外交部表示，義國政府正與歐盟執委會密切合作，敦促美國重新考慮擬對進口義大利麵追加反傾銷關稅。一旦加徵，在美的進口義大利麵產品價格恐翻倍。

路透社報導，美國商務部的調查指兩家主要義大利製麵商於2023年7月至2024年6月間，以不公平的低價出售義大利麵，有傾銷之嫌。美方決定額外加徵91.74%關稅。

額外追加的進口義大利麵關稅，將疊加於美國對歐盟商品徵收的15%關稅之上，預計2026年1月起生效。

義大利外交部於4日晚間發布聲明，對美方調查結果及新關稅提出質疑，正透過駐美使館協助企業維護自身權益。

義大利麵不僅是義大利飲食文化象徵，也是重要出口商品。美國是義大利外銷義大利麵的前三大市場之一，出口額接近8億美元。

根據義大利國家統計局（ISTAT）資料，2024年義大利的義麵出口總額超過40億歐元（約47億美元），外銷量近250萬公噸。

