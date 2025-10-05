通膨升高！美關稅漲價潮開始顯現 消費品價格加速攀升

美國關稅開始推升多項消費品價格，官方數據和企業聲明顯示，公司庫存售罄，開始把關稅成本轉嫁給消費者，從罐頭濃湯到汽車零件等商品，價格加速攀升。

勞工統計局數據指出，8月為止的6個月內，音響設備價格上漲14%，服裝上漲8%，硬體與附屬設備上漲5%，這些產品大部分都依賴進口。全美零售聯盟（NRF）首席經濟學者馬休斯表示，「過去兩年來產品通膨率一直都在零上下，現在開始見到產品通膨升高」。

之前一些零售商搶在新關稅生效之前大量進口產品，其他業者僅提高特定產品的售價，以保護獲利率。好市多執行長瓦克瑞斯表示，為減少關稅衝擊，賣場擺放較少的進口商品，例如玩具及裝飾品，閒置空間改放三溫暖及後院涼棚等高價產品。

但許多企業開始提高售價，以抵銷進口產品新增的關稅成本；進口品占美國消費支出的10%以上。據華爾街Telsey顧問集團追蹤進口產品價格的結果顯示，從4月起，服裝配件等29種軟性商品中，主要零售商已提高11種的價格；腳踏車及洗碗機等18種硬性商品，有12種也已漲價。分析師費德曼表示，「這顯示關稅正產生衝擊，且使物價上升」。

聯準會（Fed）主席鮑爾之前表示，截至目前美國進口商及零售商承擔大部分的新增關稅。花旗首席全球經濟學席特斯估計，美國消費約僅負擔關稅的30-40%，而近三分之二由企業負擔，但他預估未來幾個月消費者的承擔比率將提高到60%。

川普上周宣布對木製家具新徵25%關稅，於10月14日生效。全球最大傢俱製造商Ashley傢俱公司計劃從10月5日起，將大部分產品的售價提高3.5%-12%。執行長萬尼克在通告中指出，「關稅已經對整個產業的成本造成重大挑戰」。

汽車零件零售商AutoZone執行長丹尼利表示，隨著關稅的全面衝擊逐漸顯示，可能將有更多的價格上漲。咖啡價格更是急漲，一部分是因為美國對全球最大咖啡出口國巴西，實施50%關稅；馬口鐵關稅也推升罐裝食品價格，金寶湯（Campbell's）財務長安德森表示，馬口鐵關稅使他們必須漲價。