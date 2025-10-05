彭博：中國提巨額投資 盼降美國安限制

彭博三日獨家報導，中國大陸正敦促川普政府放寬對中國大陸在美交易的國安限制，並提出一項可能顛覆美中過去十年政策的提案，拋出巨額投資計畫當籌碼。知情人士指稱，中方談判代表還希望美方降低對中國在美設廠所用進口原料的關稅。

知情人士說，前述提案是九月在西班牙馬德里舉行的第四輪美中會談中提出；中方今年稍早曾拋出規模達一兆美元（約台幣卅點六兆）的鉅額投資數字，但討論中的潛在投資規模尚不清楚。

中方提案屬於北京近來一連串對美大膽訴求的一環，其中包括施壓美國改變數十年來的對台立場，除了觸及華府另一條紅線，也凸顯美中經貿談判與川普兩任重心的差異。川普第一任對美中談判的重點在於促使中國採購美國產品，而非在美投資，後者則涉及國安審查。

白宮發言人對該報導的置評中，只強調川普政府聚焦確保中國履行已做出的承諾。這顯然是指二○二○年一月川普第一任簽署的美中第一階段貿易協議。該發言人表示，華府仍在與北京交涉，目標為美國企業、農民與勞工爭取公平環境。因適逢十一長假，中國商務部尚未置評。

川普表示，十月將在南韓慶州舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊與中國國家主席習近平會面，尚不清楚他會否接受中方前述提案。一位知情人士說，美方不排除任何可能性，但中方承諾的投資規模和具體安排仍有疑問，中國抖音海外版TikTok的美國版框架協議可能是可行方案之一。

川普已將再平衡美國與中國和其他國家的經濟關係，作為他第二任貿易策略的支柱之一，部分方案透過確保大筆外國投資流入美國。他多次自誇自一月回任以來，美國已吸引十七兆美元的投資承諾，與中國的首要任務「坦白說，更重要的是達成一筆大交易」。

中國投資至少一兆美元的規模將遠超歐盟、日本及南韓等國，但尚不清楚將採取哪種模式，任何允許大規模中國對美投資的協議也將涉及美中過去十年政策的重大逆轉。一位知情人士直言，鑑於全美愈來愈多州近年來自行對來自中國的投資設限，因此可能面臨其他障礙。