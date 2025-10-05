陸擬對美投資1兆美元 換取華府放寬陸企在美經商國安限制

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸曾拋出對美投資1兆美元的提議，換取川普政府放寬陸企在美經商的國安限制，中方談判代表還希望美方降低對中國大陸在美設廠使用進口原料的關稅。

知情人士透露，這些提案是在9月於西班牙馬德里舉行的第四輪美中會談中提出。其中一位人士說，中方今年稍早曾提出規模1兆美元的投資數字，但目前正在討論的潛在投資規模仍不明朗。

中方提案屬於一系列大膽訴求的一環，其中包括施壓美國改變數十年來對台灣立場，此舉觸及華府另一條紅線，也凸顯美中貿易談判與川普第一任期重心的差異。當時談判重點在於購買美國出口產品而非在美投資，後者涉及國安審查。

中國大陸對美國已完成的投資金額

中國大陸投資1兆美元以上規模，令歐盟與日韓等其他國家相形見絀，但目前尚不清楚將採取何種模式，任何允許大規模中方投資的協議，也將涉及美中過去十年政策的重大逆轉，因為在2016年達到創紀錄的570億美元後，大陸對美投資就逐年下滑，今年上半年更只有21億美元。

但一位知悉討論的人士表示，由於美國愈來愈多州近年來自行對大陸投資實施限制，此舉可能面臨其他障礙。

川普曾表示，將於10月在南韓與習近平舉行峰會，目前尚不清楚他是否會接受中方提案，不過一位知情人士表示，美方尚未排除任何可能。大陸究竟承諾的投資規模和具體安排仍有疑問，但TikTok框架可能是種可行方案。

不過是今年2月，美國對大陸投資態度仍強硬。川普在當月發布一項闡述「美國優先投資政策」的總統備忘錄，指控大陸藉由在美投資，企圖「取得尖端技術、智慧財產權，以及在戰略性產業中的影響力」。然而，撰寫這份備忘錄的國安官員費特（David Feith），在4月隨著白宮對對中強硬派的整肅被開除。

川普已將重新平衡美國與中國大陸及世界其他國家的經濟關係，作為第二任期貿易策略支柱之一，部分方案是透過確保大量投資流入美國。他多次聲稱，自上任來，美國已吸引17兆美元投資承諾，並表示與大陸的首要任務「坦白說，更重要的是，要達成一筆大交易」。



