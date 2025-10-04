川習將會面…美中新一輪談判 貝森特看好大突破

美國財長貝森特二日對財經媒體ＣＮＢＣ說，美中領袖十月底至十一月初將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊「非正式」會面，兩國貿易談判團隊也將會談；由於兩國領袖將面對面談話，因此這輪的美中談判應是最好的一次，將有「相當大突破」。

對四周後將舉行「川習會」，貝森特表示，預期最重要的是將有場攸關政策的會議，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會面，「我也將率談判團隊與中國國務院副總理何立峰對談」。

貝森特還說，美中領袖直接會談，對設定推進雙邊貿易框架很有幫助，兩國談判團隊也因此感到容易許多；美中此前同意貿易協議續延九十天，即十一月十日到期，「我相信在川普領導下與川習會的關係，這輪、也就是美中第五輪的經貿會談，應是最好的一次」。

貝森特表示，美中可以繼續談判，像中國採購美國農產品；二○二○年一月美中在川普第一任時曾經達成經貿協議，當時中方同意採購五百多億美元的美國農產品，並在當年履行此一承諾，然而在美國前總統拜登二○二一年一月就任後，卻未見中方履行。

貝森特曾在瑞士日內瓦會談時，當面詢問中方談判人員為何不繼續採購美國大豆等產品，對方只回應一單字：Biden（拜登）。

貝森特強調，中國領導高層在談判中將美國農民，尤其是大豆當籌碼，因為「超過九成的美國農民支持川普」，中方減少採購美國大豆，部分將由其他國家增加採購填補，而美國與外國的貿易協議中，幾乎都含有採購美國農產品的項目。