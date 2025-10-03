聽新聞
美國期今年收3000億美元關稅 川普：計畫發2千美元紅利給民眾
美國總統川普2日表示，他正考慮從美國獲取的關稅收入中撥款，計畫未來發送最高2000美元的紅利給民眾。
川普在接受同一個美國新聞網 （One America News Network）專訪時表示，關稅的關稅收入正開始增加，預期未來會達到每年逾一兆美元。
針對關稅收入的用途，川普說，美國首先要拿這些收入來償還債務，指美國目前的財政不佳，但他也認為相較於美國即將獲得的關稅收入，美國的債務是小巫見大巫。
根據美國財政部的數據，美國國債總額目前已超過37兆美元。
川普指出，政府拿關稅收入償還債務之後，擬將收入作為紅利分配給美國人民；川普表示，政府在思考分給民眾1000美元至2000美元的紅利金額。
根據福斯新聞網引述政府統計指出，美國聯邦政府至今已收到2149億美元的關稅收入；美國財政部長貝森特多次指出，他預期美國今年會至少收到3000億美元的關稅。
