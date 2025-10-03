美財長：美中下輪談判應有重大突破
美國財政部長貝森特今天表示，美中元首月底將在韓國會面，貿易談判團隊也將會談。他指出，由於兩國元首將面對面談話，這回合談判應該是最好的一次，會有重大突破。中國減少對美採購大豆，部分將由其他國家增加採購補上。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在財經頻道CNBC節目，對美中元首月底將會晤表示，預期可見最重要的是將有場攸關政策的會議，總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平月底將在韓國會晤，「我也將率領談判團隊與中國國務院副總理（何立峰）對談」。
貝森特指出，兩國元首直接對談對框架設定、推進經貿很有幫助，談判團隊因此感到容易很多。雙方目前同意貿易協議續延90天，11月10日將到期，相信在川普領導下及川習的關係，這回合應該是最好的一次，會有重大突破。
他說，雙方可繼續談判，例如中方採購美國農產品。2020年1月，美中在川普首任期達成經貿協議，中方同意採購超過500億美元農產品，並在當年履行，但前總統拜登（Joe Biden）上台後，即未見中方履行。
貝森特曾在日內瓦會談中詢問中方人員為何不持續採購美國大豆與其他產品，對方僅回應一個字Biden（拜登）。
貝森特強調，中方高層在談判中把美國農人，特別是大豆農業作為籌碼，超過9成美國農人力挺川普。中國減少採購美國大豆，部分將透過與其他國家的貿易協議補上，美國與所有國家的協議幾乎都包括農產品採購項目。
