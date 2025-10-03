快訊

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

美財長：美中下輪談判應有重大突破

中央社／ 紐約2日專電
美國財政部長貝森特。(路透)
美國財政部長貝森特。(路透)

美國財政部長貝森特今天表示，美中元首月底將在韓國會面，貿易談判團隊也將會談。他指出，由於兩國元首將面對面談話，這回合談判應該是最好的一次，會有重大突破。中國減少對美採購大豆，部分將由其他國家增加採購補上。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在財經頻道CNBC節目，對美中元首月底將會晤表示，預期可見最重要的是將有場攸關政策的會議，總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平月底將在韓國會晤，「我也將率領談判團隊與中國國務院副總理（何立峰）對談」。

貝森特指出，兩國元首直接對談對框架設定、推進經貿很有幫助，談判團隊因此感到容易很多。雙方目前同意貿易協議續延90天，11月10日將到期，相信在川普領導下及川習的關係，這回合應該是最好的一次，會有重大突破。

他說，雙方可繼續談判，例如中方採購美國農產品。2020年1月，美中在川普首任期達成經貿協議，中方同意採購超過500億美元農產品，並在當年履行，但前總統拜登（Joe Biden）上台後，即未見中方履行。

貝森特曾在日內瓦會談中詢問中方人員為何不持續採購美國大豆與其他產品，對方僅回應一個字Biden（拜登）。

貝森特強調，中方高層在談判中把美國農人，特別是大豆農業作為籌碼，超過9成美國農人力挺川普。中國減少採購美國大豆，部分將透過與其他國家的貿易協議補上，美國與所有國家的協議幾乎都包括農產品採購項目。

關稅 川普

延伸閱讀

美聯邦政府繼續關門 川普裁員計畫反制

拉抬川普聲勢？傳華府要與數十個產業敲定協議 還附加這一但書

石破茂卸任倒數！川普可能10月27日訪問日本 將與接班新首相會談

若當選國民黨主席 卓伯源：邀習近平、川普訪台

相關新聞

川普預告月底見習近平 逼買美國大豆

美國總統川普一日發文表示，將在南韓「亞太經合會（ＡＰＥＣ）」峰會期間與中國國家主席習近平討論中國拒買美國大豆問題。

美中關稅休兵將到期 美財長貝森特：下一輪將出現「重大突破」

美國和中國大陸關稅戰休兵將於11月10日到期，美國財政部長貝森特2日表示，他預計下一輪美中貿易談判將出現「重大突破」。

韓外長：與美國就安全領域達成初步協議

韓聯社報導，韓國外交部長趙顯表示，韓國和美國在進行關稅談判的同時，就安全議題達成初步協

歐盟喊鋼鐵關稅50%

據傳歐盟執委會將提案，把鋼鐵進口配額大砍近半；並將超額輸入的鋼鐵關稅稅率提高至50%，以保護國內生產商，因應亞洲的過剩產...

對陸關稅55% 美貿易代表稱「良好的現狀」

美國貿易代表葛里爾九月卅日表示，對中國大陸進口商品徵收百分之五十五關稅是個「良好的現狀」，但川普政府仍希望找出更多領域來...

兩國之間「沒有歧見」 日本特使稱承諾投資美國5500億美元

代表日本政府與美國協商關稅的特使赤澤亮正今天說，作為日美近期簽署的貿易協議的一部分，有關東京將投資5500億美元於美國，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。