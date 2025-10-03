川普預告月底見習近平 逼買美大豆

美國總統川普一日發文表示，將在南韓「亞太經合會（ＡＰＥＣ）」峰會期間與中國國家主席習近平討論中國拒買美國大豆問題。

彭博報導，川普說，他將就北京拒買美國大豆一事當面質問習近平。川普指責前總統拜登未採取任何措施，執行川普於第一個任期與中國達成的「第一階段」貿易協議，要求中方採購數十億美元農產品，尤其是大豆。

習近平預計十月卅一日起訪問南韓三天，可望在南韓慶州ＡＰＥＣ峰會場邊與川普會談。

川普在社群平台發文，提議利用關稅收入金援陷入困境的農民，但計畫細節尚未宣布；川普表示，「一切都會非常順利」，並以全大寫字樣強調「讓大豆和其他作物再次偉大！」

川普面臨美國農業區的共和黨議員施壓，要求他解決美中在大豆採購問題的僵局。川普寫道，「四周後，我將與中國國家主席習近平會面，大豆會是主要討論議題。我國大豆農民蒙受損失，因為中國僅基於『談判』原因就不買」。

大陸商務部發言人何亞東廿五日在例行新聞發布會上對此回應指出，美方應採取積極行動，取消相關不合理關稅，為擴大雙邊貿易創造條件，也為全球經濟發展注入更多穩定性、確定性。他還就中美貿易談判說，中美經貿關係的本質是互利共贏，當前影響中美正常經貿合作的最大障礙在於美國的單邊限制措施。

美中關係目前處於脆弱的關稅停火期，雙方同意在十一月十日前降低關稅和其他出口管制措施，中國再次採取川普第一任內首次貿易戰中慣用的策略，即限制採購美國大豆。

中國是全球最大的大豆買家。美國農業部數據顯示，截至九月十八日，新銷售季開始數周後，中國並未預訂任何大豆，是一九九九年以來首次。中國去年進口美國大豆占總進口量百分之廿，價值逾一百廿億美元，占美國大豆出口總值一半以上。