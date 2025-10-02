美中關稅休兵將到期 美財長貝森特：下一輪將出現「重大突破」

美國和中國大陸關稅戰休兵將於11月10日到期，美國財政部長貝森特2日表示，他預計下一輪美中貿易談判將出現「重大突破」。

貝森特接受CNBC採訪時指出，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將在他們接下來的訪韓行程期間會面，將很有幫助。

貝森特談及美國農業問題，表示對於大陸決定將美國大豆作為貿易談判籌碼感到失望。他宣布7日將公布對美國農民的實質性支持措施，特別是對大豆生產商。貝森特提到，他1日和川普及農業部長羅林斯會面討論此事，並指今年的收成創下紀錄，農民可能面臨倉儲空間不足。

此外，關於美國金援阿根廷，貝森特澄清，美國提供阿根廷的是貨幣互換，而非直接財政援助。他強調，此舉目標是維持美國在該地區的戰略利益和防止南美洲出現「失敗的經濟模型」。貝森特還表示，他有信心，阿根廷總統米雷伊在接下來的期中選舉會表現出色。

貝森特也透露，財政部正對聯準會（Fed）主席人選進行面試，預計第一輪面試會在下周結束。他預計將向川普提交三至五名實力強勁的候選人，讓川普考慮。