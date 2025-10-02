韓外長：與美國就安全領域達成初步協議

韓聯社報導，韓國外交部長趙顯表示，韓國和美國在進行關稅談判的同時，就安全議題達成初步協議

在今天刊出的採訪中，趙顯也表示，美國正在檢視貨幣互換協議，這是韓國在關稅談判中的一項關鍵要求，但他暗示對此並不樂觀。

華府曾同意降低對韓國進口商品的關稅，以換取3500億美元的投資方案，但旨在敲定包括投資方案結構在內細節的後續談判已經停滯。

趙顯表示，雙方正在「積極」談判，但韓國可能需要比日本更多的時間，才能與美國達成任何貿易協議。日本上個月已簽署投資方案的細節。

在此同時，首爾及其盟友華府也在研究涉及安全領域的協議，例如提高韓國國防支出，這是旨在促使美國調降關稅的更範圍方案的一部分。

趙顯表示，首爾正尋求在10月底於韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會前，宣布與美國達成的安全協議。

美國總統川普預計將出席這次APEC會議。

川普曾表示，韓國應自行支付軍事防衛費用，並提議韓國需要為駐韓美軍支付更多費用。

韓國總統李在明昨天表示，明年國防預算將提高8.2%，藉此彰顯強化自主防衛的重要性 。

趙顯對韓聯社表示：「在安全領域，已經大致上達成協議，使我們能在必要領域提升國防能力。」

韓國高層官員表示，為促成安全協議，兩國在賦予韓國更多工業用途核燃料處理權方面，正取得進展。根據兩國之間現行的協議，目前不允許這樣做。

趙顯表示，他不排除川普與北韓領導人金正恩會面的可能性，儘管部分媒體報導帶有「推測性」，也暗示了這一點。

韓國總統建議川普在訪問韓國期間嘗試與金正恩會面。

根據北韓官方媒體報導，金正恩上個月表示，如果華府停止堅持要求北韓放棄核武，他願意與美國進行對話。