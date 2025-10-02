快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

韓外長：與美國就安全領域達成初步協議

中央社／ 首爾2日綜合外電報導

韓聯社報導，韓國外交部長趙顯表示，韓國和美國在進行關稅談判的同時，就安全議題達成初步協議

在今天刊出的採訪中，趙顯也表示，美國正在檢視貨幣互換協議，這是韓國在關稅談判中的一項關鍵要求，但他暗示對此並不樂觀。

華府曾同意降低對韓國進口商品的關稅，以換取3500億美元的投資方案，但旨在敲定包括投資方案結構在內細節的後續談判已經停滯。

趙顯表示，雙方正在「積極」談判，但韓國可能需要比日本更多的時間，才能與美國達成任何貿易協議。日本上個月已簽署投資方案的細節。

在此同時，首爾及其盟友華府也在研究涉及安全領域的協議，例如提高韓國國防支出，這是旨在促使美國調降關稅的更範圍方案的一部分。

趙顯表示，首爾正尋求在10月底於韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會前，宣布與美國達成的安全協議。

美國總統川普預計將出席這次APEC會議。

川普曾表示，韓國應自行支付軍事防衛費用，並提議韓國需要為駐韓美軍支付更多費用。

韓國總統李在明昨天表示，明年國防預算將提高8.2%，藉此彰顯強化自主防衛的重要性 。

趙顯對韓聯社表示：「在安全領域，已經大致上達成協議，使我們能在必要領域提升國防能力。」

韓國高層官員表示，為促成安全協議，兩國在賦予韓國更多工業用途核燃料處理權方面，正取得進展。根據兩國之間現行的協議，目前不允許這樣做。

趙顯表示，他不排除川普與北韓領導人金正恩會面的可能性，儘管部分媒體報導帶有「推測性」，也暗示了這一點。

韓國總統建議川普在訪問韓國期間嘗試與金正恩會面。

根據北韓官方媒體報導，金正恩上個月表示，如果華府停止堅持要求北韓放棄核武，他願意與美國進行對話。

關稅 川普

延伸閱讀

美前官員：美釋很多混合訊號 北京恐解讀成對台承諾降低

川普：與習近平會面時 將施壓採購美國大豆

川普將訪亞洲 聚焦貿易協議

哈瑪斯盼修改川普方案 要求確保以色列撤出加薩、不從事暗殺

相關新聞

韓外長：與美國就安全領域達成初步協議

韓聯社報導，韓國外交部長趙顯表示，韓國和美國在進行關稅談判的同時，就安全議題達成初步協

歐盟喊鋼鐵關稅50%

據傳歐盟執委會將提案，把鋼鐵進口配額大砍近半；並將超額輸入的鋼鐵關稅稅率提高至50%，以保護國內生產商，因應亞洲的過剩產...

對陸關稅55% 美貿易代表稱「良好的現狀」

美國貿易代表葛里爾九月卅日表示，對中國大陸進口商品徵收百分之五十五關稅是個「良好的現狀」，但川普政府仍希望找出更多領域來...

兩國之間「沒有歧見」 日本特使稱承諾投資美國5500億美元

代表日本政府與美國協商關稅的特使赤澤亮正今天說，作為日美近期簽署的貿易協議的一部分，有關東京將投資5500億美元於美國，...

美貿易代表葛里爾：尋求和中國擴大「非敏感領域」貿易

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）9月30日表示，目前對中國大陸輸美商品平均徵收約55%的關稅是1個「良...

白宮推TrumpRx購藥網…消費者可向藥廠折扣直購 輝瑞降藥價

川普總統9月30日宣布將推出由聯邦政府經營、開放消費者直接向藥廠購買藥品的TrumpRx網站，輝瑞藥廠 (Pfizer)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。