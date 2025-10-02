川普：與習近平會面時 將施壓採購美國大豆
美國總統川普今天表示，他計劃在與中國領導人習近平會面時，施壓對方採購美國大豆。
川普在自家社群平台真實社群（ Truth Social）寫道：「我們國家的大豆農正在受傷害，因為中國僅因『談判』理由就不購買。」
他補充說：「我將在4週後與中國國家主席習近平會面，大豆將是主要討論議題。」
川普上月表示，他將在10月底於韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會見習近平，並計劃明年訪問中國。
今年初以來，華盛頓和北京一直在互相加徵關稅，對彼此的出口商品實施報復性關稅，造成貿易緊張升級。
川普今天也重申，計劃利用部分美國關稅收入援助農民，並批評前任總統拜登未能執行之前與北京達成的、包含增加農產品採購的貿易協議。
川普積極的貿易政策及其後果對美國農民造成沉重打擊，包括影響了像中國這樣的重要出口市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言