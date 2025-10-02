聽新聞
對陸關稅55% 美貿易代表稱良好現狀

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國貿易代表葛里爾九月卅日表示，對中國大陸進口商品徵收百分之五十五關稅是個「良好的現狀」，但川普政府仍希望找出更多領域來讓雙邊貿易更自由地成長。

路透報導，葛里爾在紐約經濟俱樂部的發言顯示，美中關稅戰停火期十一月十日到期前，川普無意立即採取行動調降大陸商品關稅。

葛里爾說：「如果諸位問總統，『我們跟中國有協議嗎？』他會說，『是的，這就是我們的協議。我對中國商品徵收百分之五十五的關稅，這就叫協議。』所以，這就是一個良好的現狀。」

不過，他表示希望繼續定期與中國官員舉行討論，力求建立更平衡的貿易關係，讓雙方能夠增加「非敏感商品」領域的貿易量，例如美國農產品與中國消費性商品。

他說：「我希望與對方達成的狀態，是雙方能以稍微更自由、更透明的方式進行貿易。但目前而言，這就是我們的現狀。」他所稱的現狀是美國對中國商品徵收百分之五十五關稅，這包括川普第一任期中國商品課徵的關稅，中國則對美國進口商品徵收百分之十對等關稅

假如美中官員未能同意延長現有關稅休兵措施，十一月十日後，美國對中商品關稅將暴增至百分之一百四十五，中國對美商品關稅則是百分之一百二十五，屆時美中貿易將陷停滯。

葛里爾表示，中國在全球稀土礦產和磁鐵供應上掌握更多主導權，中方談判代表因而「胃口更大」，提出更多要求。

他指出，這幾年中國在外交上展現強勢戰狼風格，這種態度也滲入美中經貿關係，使得過往偏重技術性的談判增添「政治尖銳性」，「但我們正在努力克服，雙方也仍經常會面」。

關稅 川普 關稅戰 稀土 對等關稅 雙邊貿易

