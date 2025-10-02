歐盟喊鋼鐵關稅50%

據傳歐盟執委會將提案，把鋼鐵進口配額大砍近半；並將超額輸入的鋼鐵關稅稅率提高至50%，以保護國內生產商，因應亞洲的過剩產能及美國貿易壁壘。

歐洲鋼鐵廠的股價應聲上揚，阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）1日盤中大漲近6%；奧鋼聯（Voestalpine）一度漲4.7%、站上兩年多高點；瑞典鋼鐵大廠SSAB也跳升8.7%。

彭博資訊和路透引述知情人士報導，新方案預定7日正式公布，歐盟的鋼鐵新稅率將與美加相當，歐盟執委會的產業政策主管塞儒內，1日向鋼鐵協會簡報此事。歐盟也在調查市場趨勢，了解是否須對鋁祭出保護措施，或是對進口廢金屬徵收關稅。

歐盟目前採取暫時性機制保護鋼鐵業，對超額進口鋼鐵徵收25%關稅，但這個機制將在明年到期，執委會打算以更長期的措施取而代之。

當前正值歐盟領袖1日齊聚丹麥哥本哈根，商討如何提振此區的防衛能力。波蘭總理圖斯克向記者表示，安全需要武器、武器需要鋼鐵，必須保護歐洲和波蘭的公司與鋼鐵企業。

歐洲鋼鐵業呼籲實施更強硬的貿易措施，應對中國等地的低成本鋼鐵；歐洲官員也擔心，川普當局的50%鋼鋁關稅，會讓更多鋼鐵從美國轉向歐洲。