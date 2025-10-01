快訊

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

糖尿病患靠「1212」飲食法3個月狂甩23公斤 營養師：血糖也砍半

川普推TrumpRx藥品直購平台 輝瑞率先在美大砍藥價換免關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普30日在白宮橢圓形辦公室宣佈和輝瑞（Pfizer）達成降價銷售藥品協議，並和在場的輝瑞執行長柏爾拉（Albert Bourla）握手。路透
川普30日在白宮橢圓形辦公室宣佈和輝瑞（Pfizer）達成降價銷售藥品協議，並和在場的輝瑞執行長柏爾拉（Albert Bourla）握手。路透

美國總統川普宣布和輝瑞（Pfizer）達成前所未有的協議，將直接透過網站販售藥品並調降藥價。各大製藥公司預料也將跟進，而下一步將是調漲其他地區的藥價。

依據名為TrumpRx.gov的計畫，輝瑞同意將部分藥品較現行上市價調降50%至85%。交換條件是只要輝瑞持續在美國投資於製造，將享有三年免受關稅的寬限期。川普已宣布10月1日起對進口的專利藥或品牌藥課徵100%關稅。

為了彌補輝瑞在內製藥商在美國降價的損失，美國政府表示，正和G7國家以及瑞士和荷蘭協商，將提高這些國家的藥價。白宮官員說，美國貿易代表署和商務部正和其他國家合作，解決「差別待遇的不公做法」，「我們將會看到海外藥價上漲。」

白宮表示，輝瑞也同意，若因海外藥價調漲而賺進更多收益，願將部分收益匯回美國用於美國病患。其他製藥公司如必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）已表示，將以更高價格在海外推出新藥。

輝瑞周二股價大漲7%，美國Merck和禮來（Eli Lilly）也分別上漲6%和5%。

白宮解釋，TrumpRx網站將成為「整合平台」，供美國民眾查詢藥品，並引導至其他網站購買。網站預定2026年初上線。白宮舉例，濕疹藥物Eucrisa 將以比標價低80%，提供給直接向輝達購買的病患；而關節炎藥物Xeljanz則將比標價低50%。

另外，白宮表示，輝瑞的完整藥品組合將納入美國針對年長者和身心障礙者的醫療補助（Medicaid），透過這機制的所需負擔的價原本即享有極大折扣。白宮表示， Medicaid 預定2026 年初納入新藥價。

輝瑞協議細節仍不清楚。BMO資本市場分析師席格曼（Evan Seigerman）周二在報告中說：「我們不清楚這些折扣的幅度有多大。我們預料，即使真的有所讓利，幅度也很有限。」

對川普政府的藥價政策而言，這項協議無疑是一大勝利。5月以來，川普持續向跨國藥廠施壓，要求在美國調降藥價，並推出所謂「最惠國」（MFN）藥價政策。此政策要求藥廠提供給美國患者的價格，必須是G7、瑞士和荷蘭之中最低水準。

川普周二表示，其他藥廠也會在未來幾天宣布類似的藥價協議，並點名禮來「表現同樣很棒」。

關稅 川普 輝瑞

延伸閱讀

教宗稱川普和平計畫「實際可行」 希望哈瑪斯接受

川普稱終結多場戰爭 未獲諾貝爾獎將是「侮辱」美國

輝瑞承諾降價、投資美國700億美元 換3年關稅豁免

批民主黨冒險讓美政府關門 川普揚言大量裁員

相關新聞

川普推TrumpRx藥品直購平台 輝瑞率先在美大砍藥價換免關稅

美國總統川普宣布和輝瑞（Pfizer）達成前所未有的協議，將直接透過網站販售藥品並調降藥價。各大製藥公司預料也將跟進，而...

南韓9月出口外強中乾！調整工作天後實則衰減 美關稅影響浮現

南韓9月出口成長12.7%，增幅創14個月來之最，遠超市場預期，反映全球AI熱潮帶動晶片需求。

輝瑞承諾降價、投資美國700億美元 換3年關稅豁免

在美國總統川普日前宣布100%的進口藥品關稅後，川普30日與輝瑞（Pfizer）公司於白宮共同宣布雙方達成降價協議，輝瑞...

美擴大防堵陸企 外媒：美中協商更複雜

美國商務部近日發布擴大實體清單（Entity List）適用範圍，防堵中國企業透過子公司或海外關聯公司規避出口限制。大陸...

瑞士、美國達成外匯協議 擬赴美投資黃金精煉…爭取調降關稅

瑞士和美國達成協議，承諾不會操縱貨幣，緩和兩國之間的緊張關係，另一方面，瑞士已提議投資美國黃金精煉產業，希望說服川普政府...

美關稅大刀揮向木材 14日起對進口軟木開徵10%關稅

根據9月29日簽署的總統公告，川普已下令對進口的軟木原木和木材課徵10%關稅，對櫥櫃、盥洗台和軟墊木製家具課徵25%關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。