維持對中55%關稅 美貿易代表：良好現狀

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國貿易代表署代表葛里爾今天表示，對中國進口商品徵收約55%關稅是一個「良好的現狀」，但川普政府仍希望找出更多領域來讓雙邊貿易更自由地成長。

路透社報導，葛里爾（Jamieson Greer）在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）的發言顯示，美中關稅停火期11月10日到期之前，川普無意立即採取行動調降對中國商品的關稅。

葛里爾說：「如果諸位問總統，『我們跟中國有協議嗎？』他會說，『是的，這就是我們的協議。我對中國商品徵收55%的關稅，這就叫協議。』所以，這就是一個良好的現狀。」

不過，他表示希望繼續定期與中國官員舉行討論，力求建立更平衡的貿易關係，讓雙方能夠增加「非敏感商品」領域的貿易量，例如美國農產品與中國消費性商品。

他說：「我希望與對方達成的狀態，是…雙方能以稍微更自由、更透明的方式進行貿易。」

葛里爾補充說：「但目前而言，這就我們的現狀。」他指的是美國對中國商品徵收的55%關稅總稅率，這包括川普第1個總統任期內對中商品課徵的關稅，以及中國對美國進口商品徵收的逾10%對等關稅。

假如美中官員未能同意延長現有關稅措施，11月10日後，美國對中商品關稅與中國對美商品關稅將分別暴增至約145%及125%。屆時，幾乎所有美中貿易都將陷入停滯。

葛里爾表示，中方談判代表因中國在全球稀土礦產和磁鐵供應上掌握更多主導權，因而「胃口更大」，提出了更多要求。

他也指出，這幾年中國在外交上展現出更強勢的「戰狼風格」，這種態度也逐漸滲入美中經貿關係，使得過往偏重技術性的談判增添了「政治尖銳性」。

他說：「但我們正在努力克服，雙方也仍經常會面。」

