南韓9月出口外強中乾！調整工作天後實則衰減 美關稅影響浮現

南韓9月出口成長12.7%，增幅創14個月來之最，遠超市場預期，反映全球AI熱潮帶動晶片需求。

視為全球貿易風向的南韓，9月出口達659.5億美元，增幅高於路透調查經濟學家原估的7.2%。進口成長8.2%，貿易順差達96億美元。

不過，經工作天數調整後，9月出口衰減6.1%，可見南韓外銷正深受美國大規模關稅的衝擊。今年中秋連假是在10月，因此9月有22個工作天，多於去年9月20個工作天。工作天數的差異推升了本月總額，但拉低了日均表現。

其中，半導體出口大增22%，達到單月新高166.1億美元。汽車出口則在油電混合和電動車帶動下成長17%，儘管受到美國關稅衝擊，仍繳出佳績。

從出口目的地來看，南韓對中國大陸出口連續四個月下滑後，9月小幅回升0.5%；對歐盟和東協出口分別大增19.3%和17.8%。對美出口則受關稅影響下滑1.4%。

韓美原本7月達成協議，美國自韓進口（包括汽車）的關稅原本要從25%降至15%，交換條件是南韓對美投資3,500億美元。不過，這項協議的正式談判因首爾擔憂外匯影響而停擺。

官員和分析師認為，先前出口成長主要是出口商為因應美國總統川普新關稅而提前出貨。實際天數出口呈現衰減，可見川普上任以來高舉保護主義旗幟下，南韓業者處境相當為難。

出口表現欠佳，有助促成南韓央行下次在23日開會時重啟貨幣寬鬆周期。南韓去年出口規模占GDP逾四成，一旦急遽放緩，經濟的一大支柱將受虧損。