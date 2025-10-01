川普藥價戰首勝 輝瑞同意配合政府自願降低藥品售價

美國總統川普今天宣布，政府已與輝瑞（Pfizer）達成協議，該公司同意自願降低藥品售價，配合政府將美國藥價與國外較低藥價掛鉤的政策。

根據CNBC報導，川普（Donald Trump）表示，輝瑞將採取多項措施下調美國藥價，包括以最優惠國待遇價，也就是在其他已開發國家提供的最低價格，銷售現有藥品給醫療補助（Medicaid，美政府提供低收入戶公營保險）受益人。此外，未來輝瑞推出的新藥，也將對聯邦醫療保險（Medicare，美政府提供65歲以上老人的公營保險）、Medicaid以及商業保險支付方，保證同樣的「最優惠國待遇」價格。

川普說，「輝瑞已同意將部分最受歡迎的現有藥品，以5折至全免的優惠價格，提供給我們的消費者」，並表示這些藥品屆時可直接線上購買。

川普並透露，他正與其他藥廠洽談類似協議。根據美聯社報導，這項協議是藥廠面對川普要求17家藥廠在29日最後期限前承諾採取降價措施做出的回應，該要求7月底已透過致函各大藥廠正式告知。

此外，川普補充說，輝瑞還將投資700億美元，在美國重新設置本土藥品製造設施。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）出席了記者會。輝瑞於今天發表聲明證實，已與川普達成藥價協議。

消息人士向CNBC記者皮博（Angelica Peebles）透露，協議還包括對計劃中藥品關稅的3年緩徵，只要輝瑞持續在美國興建製藥廠。

根據法新社報導，消息曝光後，輝瑞股價今天開盤後上漲5%。

川普今年5月曾簽署行政命令，恢復具爭議的「最優惠國待遇」政策，企圖透過將部分藥品價格與國外顯著較低的價格掛鉤，大幅降低美國藥價。

這項協議出爐之際，藥廠正在因應川普政府計劃對進口藥品課徵新關稅的壓力。