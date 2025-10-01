輝瑞承諾降價、投資美國700億美元 換3年關稅豁免

在美國總統川普日前宣布100%的進口藥品關稅後，川普30日與輝瑞（Pfizer）公司於白宮共同宣布雙方達成降價協議，輝瑞承諾以更為低廉的價格出售藥品至美國；川普指出，這項協議將不再讓美國家庭支付全球哄抬的藥品價格。

此外，輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）指出，根據輝瑞與川普政府達成的協議，輝瑞承諾會回到美國生產製造，也準備好投資計畫；輝瑞承諾在接下來的幾年投資美國達700億美元；博爾拉說，川普「很慷慨」地給予輝瑞3年的關稅寬限期，輝瑞在此期間不會被課徵232關稅。

川普政府除了宣布輝瑞承諾針對美國醫療補助提供降價的藥品，同時也宣布川普政府將成立「TrumpRX」網站，讓病患未來可以以低於市場的價格在線上購買藥品，不必再經手中間商。