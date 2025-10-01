亞銀下修我明年GDP增幅至2.3% AI投資熱潮恐放緩

亞洲開發銀行（ＡＤＢ）昨天發布最新報告，下修亞洲經濟體今、明年經濟成長預測，認為隨川普關稅生效，上半年穩健成長將開始鬆動，其中台灣明年國內生產毛額（ＧＤＰ）成長預測遭下修，由百分之三降為百分之二點三。

亞銀發布九月版的「二○二五年亞洲發展展望」，亞銀首席經濟學家朴之水在報告指出，美國關稅已處於歷史高檔，貿易不確定性也居高不下，「對新興亞洲和太平洋前景的影響正逐漸成形」。

根據亞銀最新預測，涵蓋中國大陸、印度和南韓在內四十六個成員的「新興亞洲」，今年ＧＤＰ成長率由四月預測的百分之四點九降為百分之四點八，明年進一步放緩至百分之四點五，也低於四月預測的百分之四點七。

台灣今年上半年因科技出口大幅成長，帶動經濟表現，ＧＤＰ成長百分之六點八，是近十五年來次高，主要是因應美國更高關稅而提前出貨，以及高科技和ＡＩ相關產品需求旺盛。

亞銀報告中針對台灣的部分指出，隨著出貨效應消退、美國加徵的百分之廿關稅上路，下半年出口成長可能放緩。不過，從七月至八月出口成長百分之卅八來看，由於台灣生產的高階半導體缺乏可替代來源，加上ＡＩ相關產品需求暴增，將有助於抵銷頹勢。至於內需，下半年預料仍將疲弱。

亞銀將台灣今年ＧＤＰ成長率預測由百分之三點三大增為百分之五點一，但明年則由百分之三下修為百分之二點三，理由是內需將持續疲弱，美國限制性貿易政策將壓抑出口需求。主計總處先前預測台灣今、明年的經濟成長率為百分之四點四五、二點八一。

亞銀認為，到二○二六年，美國關稅對台灣經濟的全面影響可能更明顯，ＡＩ投資熱潮也可能放緩。此外，美國、中國大陸和日本持續推動生產高階晶片，不利台灣的優勢。二○二六年的風險則有政府支出增加，當局計畫將國防支出調高百分之廿三，占ＧＤＰ達百分之三點三；以及政府提出最高一八六億美元的特別預算，用於補助受美關稅衝擊的家庭和產業。

亞銀表示，美國關稅對新興亞洲的打擊大於其他地區，尤其是中國大陸。不計豁免和特定產業關稅，新興亞洲面臨的平均有效關稅水準比世貿組織（ＷＴＯ）或自由貿易協定下的稅率高出廿八點一個百分點，遠高於美國對亞洲以外進口貨品所加徵的平均額外關稅。

印度面臨的關稅是亞洲之最，亞銀也因此將印度今年度經濟成長預測由百分之六點七調降至百分之六點五。南韓同樣脆弱，尤其受到美國汽車和零組件等特定產業關稅衝擊，這些產品約占南韓對美出口三分之一。亞銀因此將南韓今年成長預測由百分之一點五下調至百分之○點八。

中國大陸也是美關稅施壓的主要對象，但亞銀仍維持今年成長預測在百分之四點七。亞銀表示，在房地產長期低迷和貿易動盪下，抱持「謹慎樂觀」態度，預料北京的精準政策將有助抵銷不利因素，並支撐國內經濟活動。