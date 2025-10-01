美擴大防堵陸企 外媒：美中協商更複雜

美國商務部近日發布擴大實體清單（Entity List）適用範圍，防堵中國企業透過子公司或海外關聯公司規避出口限制。大陸商務部表示，此舉嚴重破壞全球產業鏈、供應鏈的安全穩定。外媒分析指出，新規可能會使中美正在進行的貿易談判變得更為複雜。

美國商務部擴大實體清單適用範圍，將被列名公司持股50%以上的子公司也納入清單。此舉意味要取得許可證才能獲得美國商品及服務的企業數量將大增。

據智庫新美國安全中心分析指出，目前名單上約有1,100家中國實體，生產較舊、不太複雜晶片的工廠可能會受到影響，飛機、醫療設備等行業也可能受到影響。可能受波及的企業則包括科技巨頭華為、視頻監控公司海康威視和無人機製造商大疆創新等。華為許多子公司已在清單，但不是全部。

路透報導，1997年首度公布這份名單以來，實體清單僅限於點名公司本身。美國商務部指出，原本的作法可能讓部分企業得以透過設立海外公司來規避限制。

美國商務部工業和安全局（BIS）局長凱斯勒表示，種種漏洞為一些有損美國國家安全和外交政策利益的出口打開了方便之門。BIS正堵塞漏洞，確保出口管制按預期發揮作用。

華爾街日報分析，實體清單擴容可能會給依賴大陸公司提供原材料或零部件的美國公司帶來負擔，並擾亂供應鏈。

大陸商務部發言人表示，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。