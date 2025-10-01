快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

瑞士、美國達成外匯協議 擬赴美投資黃金精煉…爭取調降關稅

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶／綜合外電
瑞士和美國達成協議，承諾不會操縱貨幣。圖為瑞士法郎。（路透）
瑞士和美國達成協議，承諾不會操縱貨幣。圖為瑞士法郎。（路透）

瑞士和美國達成協議，承諾不會操縱貨幣，緩和兩國之間的緊張關係，另一方面，瑞士已提議投資美國黃金精煉產業，希望說服川普政府調降8月實施的39%進口關稅

瑞士央行與美國財政部9月29日發表聲明，正式宣告兩國在外匯問題上達成共識，兩國都承諾不會「以競爭為目的瞄準匯率」。這份聲明同時承認，市場干預是用來應付匯率大幅波動或出現「失序」走勢的有效工具。

這兩國多年來為了瑞士干預匯市而關係緊張。瑞士央行經常進場干預，為的是抑制瑞郎走強。瑞郎在市場動盪時常被視為避險貨幣，但瑞郎升值會衝擊出口並壓低通膨，這讓匯率成為瑞士央行的重要關注點。

今年6月，美國財政部將瑞士列入匯率操縱觀察名單。早在2020年，美國在川普總統的第一任期內就已將瑞士列為「匯率操縱國」。

瑞郎今年來大幅升值，原因是在川普發動貿易戰之際，投資人尋求避險。美元兌瑞郎貶值12%，而且是2015年瑞郎意外暴升以來，美元首度貶破1美元兌0.80瑞郎。

瑞郎勁升再加上美國祭出關稅威脅，讓瑞士通膨率進一步下滑至瑞士央行的目標之下。瑞士通膨率今年稍早一度短暫跌入負值。

分析師表示，與華府達成協議，讓瑞士央行若又面臨瑞郎再度升值的局面時，可獲得更多操作空間。

EFG首席經濟學家格拉赫表示，瑞士央行與華盛頓之間的緊張關係緩解，降低瑞士央行若有必要再次出手阻升瑞郎時，與美國產生政治衝突的風險，而且也降低了再降息至負利率、以便防止匯率走升的必要性。

另據彭博引述知情人士報導，瑞士向美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾提出的方案，是將黃金精煉業務移至美國，包括熔化倫敦交易的金條，重鑄為紐約市場偏好的小規格金條。

美國財政部未置評，瑞士政府則表示已「優化對美提議，以期迅速達成協議」。

川普的關稅威脅，使瑞士黃金貿易受到關注。今年第1季，瑞士對美黃金出口出現巨額順差，金條占比超過三分之二，引發市場扭曲，也招致國內批評。

關稅 川普

延伸閱讀

川普為何要降息？ 學者示警美債風暴

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

相關新聞

輝瑞承諾降價、投資美國700億美元 換3年關稅豁免

在美國總統川普日前宣布100%的進口藥品關稅後，川普30日與輝瑞（Pfizer）公司於白宮共同宣布雙方達成降價協議，輝瑞...

美擴大防堵陸企 外媒：美中協商更複雜

美國商務部近日發布擴大實體清單（Entity List）適用範圍，防堵中國企業透過子公司或海外關聯公司規避出口限制。大陸...

瑞士、美國達成外匯協議 擬赴美投資黃金精煉…爭取調降關稅

瑞士和美國達成協議，承諾不會操縱貨幣，緩和兩國之間的緊張關係，另一方面，瑞士已提議投資美國黃金精煉產業，希望說服川普政府...

美關稅大刀揮向木材 14日起對進口軟木開徵10%關稅

根據9月29日簽署的總統公告，川普已下令對進口的軟木原木和木材課徵10%關稅，對櫥櫃、盥洗台和軟墊木製家具課徵25%關稅...

川普喊課境外電影關稅 數據剖析好萊塢出走潮成因

「好萊塢」（Hollywood）早已不單指加州洛杉磯的一處鄰里，而是美國本土娛樂產業的代名詞，而這個產業正處於一個十字路...

彭博：台灣經貿談判代表據悉與美方談了對美投資、尋求半導體有利待遇

彭博資訊報導，知情人士透露，台灣經貿談判代表人員上周稍晚已抵達華盛頓，並且與美方討論調降對台灣徵收的20%關稅稅率等議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。