瑞士、美國達成外匯協議 擬赴美投資黃金精煉…爭取調降關稅

瑞士和美國達成協議，承諾不會操縱貨幣，緩和兩國之間的緊張關係，另一方面，瑞士已提議投資美國黃金精煉產業，希望說服川普政府調降8月實施的39%進口關稅。

瑞士央行與美國財政部9月29日發表聲明，正式宣告兩國在外匯問題上達成共識，兩國都承諾不會「以競爭為目的瞄準匯率」。這份聲明同時承認，市場干預是用來應付匯率大幅波動或出現「失序」走勢的有效工具。

這兩國多年來為了瑞士干預匯市而關係緊張。瑞士央行經常進場干預，為的是抑制瑞郎走強。瑞郎在市場動盪時常被視為避險貨幣，但瑞郎升值會衝擊出口並壓低通膨，這讓匯率成為瑞士央行的重要關注點。

今年6月，美國財政部將瑞士列入匯率操縱觀察名單。早在2020年，美國在川普總統的第一任期內就已將瑞士列為「匯率操縱國」。

瑞郎今年來大幅升值，原因是在川普發動貿易戰之際，投資人尋求避險。美元兌瑞郎貶值12%，而且是2015年瑞郎意外暴升以來，美元首度貶破1美元兌0.80瑞郎。

瑞郎勁升再加上美國祭出關稅威脅，讓瑞士通膨率進一步下滑至瑞士央行的目標之下。瑞士通膨率今年稍早一度短暫跌入負值。

分析師表示，與華府達成協議，讓瑞士央行若又面臨瑞郎再度升值的局面時，可獲得更多操作空間。

EFG首席經濟學家格拉赫表示，瑞士央行與華盛頓之間的緊張關係緩解，降低瑞士央行若有必要再次出手阻升瑞郎時，與美國產生政治衝突的風險，而且也降低了再降息至負利率、以便防止匯率走升的必要性。

另據彭博引述知情人士報導，瑞士向美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾提出的方案，是將黃金精煉業務移至美國，包括熔化倫敦交易的金條，重鑄為紐約市場偏好的小規格金條。

美國財政部未置評，瑞士政府則表示已「優化對美提議，以期迅速達成協議」。

川普的關稅威脅，使瑞士黃金貿易受到關注。今年第1季，瑞士對美黃金出口出現巨額順差，金條占比超過三分之二，引發市場扭曲，也招致國內批評。