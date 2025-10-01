快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

美關稅大刀揮向木材 14日起對進口軟木開徵10%關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普已下令對進口的軟木原木和木材課徵10%關稅，對廚櫃、盥洗台和軟墊木製家具課徵25%關稅，旨在藉關稅振興美國本地製造業。（路透）
川普已下令對進口的軟木原木和木材課徵10%關稅，對廚櫃、盥洗台和軟墊木製家具課徵25%關稅，旨在藉關稅振興美國本地製造業。（路透）

根據9月29日簽署的總統公告，川普已下令對進口的軟木原木和木材課徵10%關稅，對櫥櫃、盥洗台和軟墊木製家具課徵25%關稅，旨在藉關稅振興美國本地製造業。但此舉可能提高Wayfair和RH等家具零售商的營運成本。而Ethan Allen和La-Z-Boy等供應鏈較偏重美國本土的廠商，則可能受惠。

這些關稅將自10月14日開始實施，預定明年1月1日會把對軟墊木製家具的課徵稅率提高至30%，對櫥櫃和盥洗台的稅率拉高至50%。這項措施始於商務部3月對木材、軟木和其衍生產品（如櫥櫃和家具）展開的調查。

川普表示，這些措施將「強化供應鏈、提升產業韌性、創造高品質就業機會，並提高國內木製品產能利用率」。

根據川普的指令，與美國另簽貿易協議的主要經濟體，關稅將適用較低稅率。例如，英國木製品的關稅不會超過10%，歐盟和日本的稅率則將實際上被限制在15%。

預料加拿大將首當其衝，因為它是美國最大木材供應國。雖然川普聲稱美國不需要加拿大木材，但加拿大的供應仍占美國市場約五分之一。

美國建商反對進一步加徵關稅，警告這將推升價格，甚至可能迫使加拿大鋸木廠關閉。加拿大一家大型木材生產商今年6月已宣布，因應美國關稅上升與需求減弱，將暫時裁員逾1,000人，約為全體員工的一半。

全美住宅建商協會先前向政府表示：「我們的住房危機是比進口木材更大的國安威脅。」該協會指出，多數木材是從加拿大、德國、瑞典與巴西等盟國進口，而木材本身是一種再生資源，在現代戰爭中並非關鍵要素。

另外，川普29日重申，打算對在美國境外製作的電影課徵100%的關稅，並批評好萊塢所在的加州受到打擊尤其嚴重。路透指出，電影製作過程常是跨國合作，如何課徵電影關稅已讓電影業者感到困惑。

關稅 川普

延伸閱讀

川普：普澤會須舉行 哈瑪斯須同意和平計畫

川普為何要降息？ 學者示警美債風暴

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然

相關新聞

輝瑞承諾降價、投資美國700億美元 換3年關稅豁免

在美國總統川普日前宣布100%的進口藥品關稅後，川普30日與輝瑞（Pfizer）公司於白宮共同宣布雙方達成降價協議，輝瑞...

美擴大防堵陸企 外媒：美中協商更複雜

美國商務部近日發布擴大實體清單（Entity List）適用範圍，防堵中國企業透過子公司或海外關聯公司規避出口限制。大陸...

瑞士、美國達成外匯協議 擬赴美投資黃金精煉…爭取調降關稅

瑞士和美國達成協議，承諾不會操縱貨幣，緩和兩國之間的緊張關係，另一方面，瑞士已提議投資美國黃金精煉產業，希望說服川普政府...

美關稅大刀揮向木材 14日起對進口軟木開徵10%關稅

根據9月29日簽署的總統公告，川普已下令對進口的軟木原木和木材課徵10%關稅，對櫥櫃、盥洗台和軟墊木製家具課徵25%關稅...

川普喊課境外電影關稅 數據剖析好萊塢出走潮成因

「好萊塢」（Hollywood）早已不單指加州洛杉磯的一處鄰里，而是美國本土娛樂產業的代名詞，而這個產業正處於一個十字路...

彭博：台灣經貿談判代表據悉與美方談了對美投資、尋求半導體有利待遇

彭博資訊報導，知情人士透露，台灣經貿談判代表人員上周稍晚已抵達華盛頓，並且與美方討論調降對台灣徵收的20%關稅稅率等議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。