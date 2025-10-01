美關稅大刀揮向木材 14日起對進口軟木開徵10%關稅

根據9月29日簽署的總統公告，川普已下令對進口的軟木原木和木材課徵10%關稅，對櫥櫃、盥洗台和軟墊木製家具課徵25%關稅，旨在藉關稅振興美國本地製造業。但此舉可能提高Wayfair和RH等家具零售商的營運成本。而Ethan Allen和La-Z-Boy等供應鏈較偏重美國本土的廠商，則可能受惠。

這些關稅將自10月14日開始實施，預定明年1月1日會把對軟墊木製家具的課徵稅率提高至30%，對櫥櫃和盥洗台的稅率拉高至50%。這項措施始於商務部3月對木材、軟木和其衍生產品（如櫥櫃和家具）展開的調查。

川普表示，這些措施將「強化供應鏈、提升產業韌性、創造高品質就業機會，並提高國內木製品產能利用率」。

根據川普的指令，與美國另簽貿易協議的主要經濟體，關稅將適用較低稅率。例如，英國木製品的關稅不會超過10%，歐盟和日本的稅率則將實際上被限制在15%。

預料加拿大將首當其衝，因為它是美國最大木材供應國。雖然川普聲稱美國不需要加拿大木材，但加拿大的供應仍占美國市場約五分之一。

美國建商反對進一步加徵關稅，警告這將推升價格，甚至可能迫使加拿大鋸木廠關閉。加拿大一家大型木材生產商今年6月已宣布，因應美國關稅上升與需求減弱，將暫時裁員逾1,000人，約為全體員工的一半。

全美住宅建商協會先前向政府表示：「我們的住房危機是比進口木材更大的國安威脅。」該協會指出，多數木材是從加拿大、德國、瑞典與巴西等盟國進口，而木材本身是一種再生資源，在現代戰爭中並非關鍵要素。

另外，川普29日重申，打算對在美國境外製作的電影課徵100%的關稅，並批評好萊塢所在的加州受到打擊尤其嚴重。路透指出，電影製作過程常是跨國合作，如何課徵電影關稅已讓電影業者感到困惑。