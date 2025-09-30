若美對製藥業徵100%關稅 瑞士經濟恐衰退

快訊

中央社／ 蘇黎世29日綜合外電報導

瑞士經濟專家昨天告訴法新社，如果華盛頓對瑞士重要的製藥業徵收其揚言的100%關稅，瑞士可能面臨衰退。

美國總統川普上週表示，除非製藥公司在美國建立製造廠，否則將從10月1日起，對所有品牌的藥品徵收100%關稅。

這一公告引發瑞士深切擔憂，該國擁有包括羅氏大藥廠（Roche）和諾華（Novartis）在內的多家製藥巨頭。

瑞士製藥業是該國經濟成長主要推動力，僅這個行業就占國內生產毛額7%至8%。

瑞士科學經濟研究所（KOF Swiss EconomicInstitute）聯合主任格斯巴赫（Hans Gersbach）表示，截至目前，衝擊仍「不明確」。

他在接受法新社採訪時表示，川普這一輪關稅的範圍「特別模糊」，強調需要等待有關受影響的公司和產品的具體細節，再對瑞士經濟作出結論。

但他警告：「如果大部分出口到美國的製藥產品被徵收關稅，而且關稅持續一段長時間，瑞士將面臨明顯的衰退風險。」

關稅 川普

相關新聞

彭博：台灣經貿談判代表據悉與美方談了對美投資、尋求半導體有利待遇

彭博資訊報導，知情人士透露，台灣經貿談判代表人員上周稍晚已抵達華盛頓，並且與美方討論調降對台灣徵收的20%關稅稅率等議題...

川普對進口軟木徵收10%關稅 對廚櫃等關稅稅率為25%

美國總統川普下令對進口的軟木課徵10%關稅，對廚櫃、盥洗台和軟墊木製品課徵25%關稅，旨在藉關稅振興美國本地製造業。

川普援引第232條再出手！對木製家具等課25%關稅 最快10月14日上路

彭博資訊報導，美國總統川普於當地時間29日宣布，將對輸美的軟木材與木料徵收10%關稅，並對廚櫃、盥洗台及布面木製家具等徵...

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

美國聯邦政府關門危機逼近，而就算真的發生，川普政府仍將在停擺期間繼續對特定進口品展開調查，繼續推動相關工作，以便為進一步...

晶片製造！美拋震撼彈 盧特尼克喊美台產能五五分

美國商務部長盧特尼克27日表示，中國大陸毫不掩飾要奪取台灣，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動「美台晶片產能五五分」...

台美晶片製造「五五分」 專家：美試水溫 拉高談判籌碼

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」，引發產業界震撼，並為台積電等相關供應鏈帶來新的不確定性。多數專家評估，此...

