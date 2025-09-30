若美對製藥業徵100%關稅 瑞士經濟恐衰退
瑞士經濟專家昨天告訴法新社，如果華盛頓對瑞士重要的製藥業徵收其揚言的100%關稅，瑞士可能面臨衰退。
美國總統川普上週表示，除非製藥公司在美國建立製造廠，否則將從10月1日起，對所有品牌的藥品徵收100%關稅。
這一公告引發瑞士深切擔憂，該國擁有包括羅氏大藥廠（Roche）和諾華（Novartis）在內的多家製藥巨頭。
瑞士製藥業是該國經濟成長主要推動力，僅這個行業就占國內生產毛額7%至8%。
瑞士科學經濟研究所（KOF Swiss EconomicInstitute）聯合主任格斯巴赫（Hans Gersbach）表示，截至目前，衝擊仍「不明確」。
他在接受法新社採訪時表示，川普這一輪關稅的範圍「特別模糊」，強調需要等待有關受影響的公司和產品的具體細節，再對瑞士經濟作出結論。
但他警告：「如果大部分出口到美國的製藥產品被徵收關稅，而且關稅持續一段長時間，瑞士將面臨明顯的衰退風險。」
