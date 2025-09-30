快訊

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

蘋果Vision Pro 2有3亮點！晶片、AI性能都升級 新頭帶最有吸引力

彭博：台灣經貿談判代表據悉與美方談了對美投資、尋求半導體有利待遇

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
行政院副院長鄭麗君（見圖）與經貿談判代表楊珍妮傳出日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商。彭博報導，美台官員這次談了台灣對美國的投資等議題。圖為鄭麗君資料照片，記者邱德祥／攝影
行政院副院長鄭麗君（見圖）與經貿談判代表楊珍妮傳出日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商。彭博報導，美台官員這次談了台灣對美國的投資等議題。圖為鄭麗君資料照片，記者邱德祥／攝影

彭博資訊報導，知情人士透露，台灣經貿談判代表人員上周稍晚已抵達華盛頓，並且與美方討論調降對台灣徵收的20%關稅稅率等議題。

因資訊未公開、不願透露身份的知情人士表示，雙方這次討論的議題之一是台灣對美國的投資。這位知情人士補充說，台方官員也尋求為台灣半導體產業爭取有利待遇。目前，美國已對半導體進口品展開232條款國家安全調查，有可能為進一步加徵關稅鋪路。

美國商務部長盧特尼克本周稍早公開要求台灣將更多投資和晶片生產轉移到美國，以便美國一半的晶片需求在美國本土生產。這對於全球半導體產業而言，這代表布局的重大變化。

根據彭博的報導，台灣行政院經貿談判辦公室發言人暫未回應置評請求。目前尚不清楚是否會安排更多磋商，或是這次的訪美行程已經結束。

雖然美方提出晶片方面的要求，但上述知情人士表示，台方代表將這次會談形容為「積極正面」。該知情人士補充說，台灣方面先前承諾在未來四年採購價值100億美元的美國農產品，這一承諾有助於改善協商的氛圍。

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）在周一抵達台灣，這是自2020年以來訪台級別最高的華府內閣高官。

關稅 川普

延伸閱讀

台積電不是一天造成的！盧特尼克喊台美晶片「五五分」 如何保持領先優勢？

美提台美晶片「五五分」…民眾黨團：無法認同 勿簽喪權辱國協議

【重磅快評】盧特尼克對台極限施壓 美國版的矽盾保護的是誰

晶片製造！美拋震撼彈 盧特尼克喊美台產能五五分

相關新聞

彭博：台灣經貿談判代表據悉與美方談了對美投資、尋求半導體有利待遇

彭博資訊報導，知情人士透露，台灣經貿談判代表人員上周稍晚已抵達華盛頓，並且與美方討論調降對台灣徵收的20%關稅稅率等議題...

川普對進口軟木徵收10%關稅 對廚櫃等關稅稅率為25%

美國總統川普下令對進口的軟木課徵10%關稅，對廚櫃、盥洗台和軟墊木製品課徵25%關稅，旨在藉關稅振興美國本地製造業。

川普援引第232條再出手！對木製家具等課25%關稅 最快10月14日上路

彭博資訊報導，美國總統川普於當地時間29日宣布，將對輸美的軟木材與木料徵收10%關稅，並對廚櫃、盥洗台及布面木製家具等徵...

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

美國聯邦政府關門危機逼近，而就算真的發生，川普政府仍將在停擺期間繼續對特定進口品展開調查，繼續推動相關工作，以便為進一步...

晶片製造！美拋震撼彈 盧特尼克喊美台產能五五分

美國商務部長盧特尼克27日表示，中國大陸毫不掩飾要奪取台灣，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動「美台晶片產能五五分」...

台美晶片製造「五五分」 專家：美試水溫 拉高談判籌碼

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」，引發產業界震撼，並為台積電等相關供應鏈帶來新的不確定性。多數專家評估，此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。