彭博：台灣經貿談判代表據悉與美方談了對美投資、尋求半導體有利待遇

彭博資訊報導，知情人士透露，台灣經貿談判代表人員上周稍晚已抵達華盛頓，並且與美方討論調降對台灣徵收的20%關稅稅率等議題。

因資訊未公開、不願透露身份的知情人士表示，雙方這次討論的議題之一是台灣對美國的投資。這位知情人士補充說，台方官員也尋求為台灣半導體產業爭取有利待遇。目前，美國已對半導體進口品展開232條款國家安全調查，有可能為進一步加徵關稅鋪路。

美國商務部長盧特尼克本周稍早公開要求台灣將更多投資和晶片生產轉移到美國，以便美國一半的晶片需求在美國本土生產。這對於全球半導體產業而言，這代表布局的重大變化。

根據彭博的報導，台灣行政院經貿談判辦公室發言人暫未回應置評請求。目前尚不清楚是否會安排更多磋商，或是這次的訪美行程已經結束。

雖然美方提出晶片方面的要求，但上述知情人士表示，台方代表將這次會談形容為「積極正面」。該知情人士補充說，台灣方面先前承諾在未來四年採購價值100億美元的美國農產品，這一承諾有助於改善協商的氛圍。

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）在周一抵達台灣，這是自2020年以來訪台級別最高的華府內閣高官。