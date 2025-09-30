快訊

川普對進口軟木徵收10%關稅 對廚櫃等關稅稅率為25%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普新一波關稅對木材和木製品開刀。路透
美國總統川普下令對進口的軟木課徵10%關稅，對廚櫃、盥洗台和軟墊木製品課徵25%關稅，旨在藉關稅振興美國本地製造業。

根據周一簽署的總統公告，關稅將自10月14日開始實施，部分加徵措施預定明年1月1日生效。這項措施始於商務部3月對木材、軟木和其衍生產品（如廚櫃和家具）展開的調查。

川普表示，這些措施將「強化供應鏈、提升產業韌性、創造高品質就業機會，並提高國內木製品產能利用率」。

這些關稅依《貿易擴張法》第232條款實施，授權總統可基於國安理由對進口貨品課稅。這和川普先前為增加財政收入、解決貿易失衡並推動個別國家開放美國貨品市場的對等關稅有所不同。正值最高法院審理對等關稅的挑戰之際，這些關稅的法律效力也更為穩固。

根據川普的指令，與美國另簽貿易協議的主要經濟體，關稅將適用較低稅率。例如，英國木製品的關稅不會超過10%，歐盟和日本的稅率則將實際上被限制在15%。

瑪希家具公司（Marsh Furniture）總裁安德伍德（Edwin Underwood）發布新聞稿中說：「家具業已被不公平的外貿行為摧毀。我們絕不能讓同樣的情況在本土廚櫃製造業重演。」

新關稅可望提升本土家具製造商的競爭力，但房屋建商和零售商警告，他們的事業會為此付出代價。

可能受影響的家具零售商包括威菲兒（Wayfair）、Arhaus、Williams-Sonoma和RH。美國本土製造商中，伊森艾倫（Ethan Allen）和La-Z-Boy則可能因此受惠。

