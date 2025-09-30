川普援引第232條再出手！對木製家具等課25%關稅 最快10月14日上路

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普於當地時間29日宣布，將對輸美的軟木材與木料徵收10%關稅，並對廚櫃、盥洗台及布面木製家具等徵收25%關稅，新規將自10月14日起上路。路透
彭博資訊報導，美國總統川普於當地時間29日宣布，將對輸美的軟木材與木料徵收10%關稅，並對廚櫃、盥洗台及布面木製家具等徵收25%關稅，新規將自10月14日起上路。這是他最新一次透過進口稅支撐國內製造業的舉措。

這些關稅將自10月14日起適用，部分加徵項目則自2026年1月1日起生效。此舉源於商務部於3月啟動的調查，對象是木材、軟木及其衍生產品，如櫥櫃與家具等的進口情況。

這些關稅是依據《貿易擴張法》第232條（Section 232）徵收，該條款授權總統以國家安全名義對進口商品加徵關稅。這與川普先前為增加收入、解決貿易失衡以及鼓勵其他國家降低美國商品障礙而施行的「對等」或「特定國家」關稅不同。

此外，第232條關稅在法律上可能更具持久性，這一點尤其重要，因為美國最高法院正在審理「對等關稅」的法源合適性，而政府官員則正努力建構一套強而有力的替代制度，以防那些關稅被判違憲而遭推翻。

