就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

美國聯邦政府關門危機逼近，而就算真的發生，川普政府仍將在停擺期間繼續對特定進口品展開調查，繼續推動相關工作，以便為進一步加徵關稅鋪路。

商務部在周一（29日）公布的一份政府關門應變計畫中表示，將持續進行「必要的工作，以處理進口商品對國家安全造成的影響」。這份應變指引與先前的計畫略有不同，早前的版本是規定若國會無法在9月30日會計年度結束前批准額外支出，只會在現有經費未耗盡的情況下繼續進行調查。

川普政府援引國安因素做為調查理由，得以持續進行根據「貿易擴展法」第232條所發動的調查。這項法條允許對被視為攸關國家安全的商品徵收關稅，美國總統川普便是普遍動用這項法條來針對多個經濟領域課徵進口關稅。

第232條要求美國商務部必須對特定領域展開正式調查，同時設定了270天的完成期限。川普在2018年曾援引這項法條，對鋼鐵與鋁材廣徵關稅；今年重返白宮後，他又依據相關調查結果，恢復對鋼鋁課徵50%關稅。他同樣也運用這一方法，對進口的銅、汽車及汽車零件加徵關稅。

美國商務部目前仍在對更多領域進行調查，包括檢視木材、半導體、重要礦產、商用飛機與飛機引擎、無人機系統、多晶矽，以及風力渦輪機等進口是否削弱美國安全。

如果美國最高法院推翻川普對「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）的使用，232調查可能成為美國政府更仰賴用於課徵關稅的法源依據。川普先前依據IEEPA對特定國家徵收關稅，但目前遭到聯邦法院挑戰。從歷史來看，IEEPA向來主要用於推動制裁措施而非關稅，相較下，第232條長期來被認定是合法的國安貿易權限。