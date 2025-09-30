川普推文連發 宣布將對進口家具課「高額關稅」
美國總統川普（Donald Trump）今天揚言對「所有在美國境外製作的電影」祭出100%關稅後，接著又發文宣布將對進口家具徵收「高額關稅」，但未透露具體細節。
「國會山莊報」（The Hill）報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「為了讓家具業務完全輸給中國和其他國家的北卡羅來納州再次偉大，我將對任何不在美國生產家具的國家徵收高額關稅。」
他並稱之後會公布細節。
川普之前曾表示，美國政府10月1日起將開始對所有廚房櫥櫃、浴室洗手台及相關產品徵收50%關稅，同時對軟墊家具徵收30%的關稅。
川普宣布對進口家具加徵關稅之前不久，也發文稱將對非美國本土製作的電影徵收100%的關稅，還說加州「受到的打擊特別重」，但文中並未說明可能於何時、以何種方式實施。
