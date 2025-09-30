專家看美版矽盾：美釋訊號 國安凌駕經濟效率之上

美國商務部長盧特尼克拋出「美台晶片製造五五分」構想，引發外界關注，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，這既不公平，也難以落實，「根本是不切實際的說法」。台經院產經資料庫總監劉佩真則說，如何確保半導體技術領先地位不被削弱，同時在新設立的海外廠區保有核心的知識產權和營運控制權，將是最大挑戰。

劉大年指出，台積電已承諾在亞利桑那州投資一六五○億美元，規畫六座晶圓廠、兩座先進封裝廠與一個研發中心，這已是台積電海外史上最大、最先進的投資案。然而資金尚未全部到位，美方就已暴露人才不足的問題，但依賴海外人力並非川普想達成的目標，現在若還要求在美產能提升，實際上根本不可能，「只是一種叫價方式」。

不過，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真說，所謂「晶片製造五五分」構想，不只是單純的產能分配，而是美國將國家安全凌駕於純粹經濟效率之上的明確信號。長期來看，美國希望把台灣從「獨占供應商」轉變為「不可或缺的技術盟友」，一方面有助於分散風險、強化與美國的戰略綁定，但另一方面也意味著全球供應鏈卻必須付出成本提高、效率下降的代價。

劉佩真指出，台灣長期以來掌握全球九成以上先進製程晶片產能，這樣的優勢是與美國貿易與關稅談判的最大籌碼，但在矽盾論遭重新定義的情況下，台灣必須以戰略眼光衡量短期產能被分散的犧牲，與長期安全保障的潛在好處。她說，未來幾年台美談判的進展，將直接影響全球半導體產業版圖的變動，可能形塑一個更安全卻也更昂貴的晶片供應鏈。

從產業競爭力角度看，劉佩真表示，美方此舉將使美國製造業回流加速，特別是美方恐迫使台積電在未來這幾年加速在美國建廠，甚至進一步再擴大投資金額，其他供應鏈業者也將同步承受壓力。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，盧特尼克的說法更像是「先聲奪人」的談判技巧，因正值台美進行新一輪經貿談判的前夕，美方藉放話來營造壓力。他說，若強制大幅提高美國製造比率，將引發「半導體通膨」，美國通膨會再度推升。