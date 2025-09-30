觀察站／美拋矽盾…為川習會暖身 兼逼台讓步

在台美持續磋商對等關稅等經貿議題之際，美國商務部長盧特尼克拋出「美版矽盾」的震撼彈，與美國總統川普先前提出「要美國保護台灣，恐得繳交保護費」的思維一致，但如今直接聚焦半導體晶片，除了有為川習會暖身意味，也藉此對台施壓，要台灣在經貿談判時對其他項目做出更大讓步。

半導體業者表示，盧特尼克將台積電及其供應鏈所建立的護國群山，視為維護台灣及穩定全球晶片供應最強的「矽盾」，套用來強化美國晶片製造，拋出台灣和美國製造各占一半的構想，這個「美國矽盾」的想法立意雖佳，實際上卻窒礙難行。

一位長期研究半導體地緣變化的專家說，如果要有百分之五十的晶片在美製造，估計花費恐逾五千億美元，且得同時打造先進製程、先進封裝與供應鏈配套，才能讓生態系更完整，這正是台灣矽盾堅實的基礎。

川普政府試圖利用輸美半導體晶片將課徵百分之百關稅、及輸美電子產品得用百分之五十美製晶片等手段，為在美製造晶片業營造有利環境，但以盧特尼克宣稱要在他卸任前將美國晶片製造比重拉升至百分之四十，不僅是政治語言，且幾乎不可能達成。

再者，美國年輕人以進入谷歌、Meta、微軟、亞馬遜或OpenAI等雲端服務業為優先志向，美國半導體產業提升晶片自主政策，估計到二○三○年新增工作需求將超過十萬人，現有培訓與移民政策短期難以補足。

此外，興建晶圓廠包括電力及用水等基礎設施，目前單一大型廠每日用水可達數百萬到上千萬加侖，電力需求也高；以台積電亞利桑那州廠區為例，耗費投資費用將比台灣高出至少五倍。

除此之外，台積電為提高生產效率，這幾年積極提升材料與設備供應鏈在地化，但氟化物、特種氣體（如氦）、光阻與石英件等關鍵上游材料仰賴進口，若川普政府只逼台積電前去設廠，忽略這些供應鏈配套在美供應，台積電恐怕也不敢將一半的產能往美國遷移。

其他還面臨的挑戰，包括台積電等重要晶片廠將產能移往美國，區域生產成本差異。日前已傳出台積電計畫今年底量產的二奈米晶圓報價要比三奈米漲五成，業者推斷在美國生產的晶片報價，恐怕會比台灣生產更貴上近一倍，美國大廠若依川普政府規範，一半以上的比重採用美製晶片，未來美國組裝的科技產品將大幅調高報價，形成漲價通膨效應，受害的還是美國企業和消費者。

不過，半導體專家認為從地緣政治變化，不要輕忽美國提升半導體自主的決心，從美國政策研議輸美半導體課以重稅或採用「一比一生產」規則的方向前進，要求台積電增加在美投資、串連美晶片業入股英特爾，加上格芯、三星等在美國擴產逐步落地，預期會優先在國防等特定領域將美國本土比重升到接近五比五。