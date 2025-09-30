晶片製造！美拋震撼彈 盧特尼克喊美台產能五五分

美國商務部長盧特尼克27日表示，中國大陸毫不掩飾要奪取台灣，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動「美台晶片產能五五分」方案。

他並挑戰傳統「矽盾」論，認為唯有美國本土晶片產能充足，才有能力真正保護台灣，目標將美國晶片自製率從2%提升至40%。

盧特尼克接受美國媒體訪問，被問到美國貿易談判下一步，他明確提到台灣是「大案子」，並表示，「我認為台美談判很快就會發生，我預期會真正開始與台灣對話，把這件事處理好」。

被問到「美國究竟希望從與台灣的貿易協議中得到什麼」，他說，台灣的問題是，手機及汽車裡95%晶片都是台灣生產，「但台灣在9,000英里之外，這聽起來不妙，而且台灣又只離中國80英里」。他說，北京已放話要拿下台灣，「甚至毫不諱言這件事」。

盧特尼克談到本土晶片生產說，「我接任商務部長時，美國只生產本土需求的2%」，他明確設定目標，要在任期結束前將自製率提升至40%。他坦言這是「巨大的挑戰」，投資規模恐超過5,000億美元，並將涵蓋從設計到封裝的完整供應鏈。他說，唯有把整條供應鏈帶回美國，才有可能達成。

對於台灣的角色，盧特尼克說，「因此，我認為讓台灣參與並同意參與供應鏈，這就是川普政府、川普總統的魔力」。

盧特尼克說，他知道這對台灣來說並非「自然的選擇」，台灣的想法是「我們生產95%，感覺很棒」。但川普會說，這對台灣不好，對美國也不好，「因為我們美國保護你，如果要我們繼續保護你，你就得幫我們達成合理的自給自足」。

針對外界認為台灣握有半導體主導地位，能促使美國在軍事上更積極保護台灣，盧特尼克對「矽盾」提出對立觀點。他問，如果台灣掌握高達95%的晶片產能，美國在危機時「要如何取得這些晶片來協防台灣？是靠飛機運？還是靠船隻？」他強調，這樣的依賴並不可靠，美國必須降低對台灣單一來源的依存度，才能真正具備行動能力。

因此，盧特尼克提出「五五分」。他進一步說明：「如果我們能達到五五分，我們依然根本上依賴台灣，因為沒有另一半我們也活不下去。但如果我們有一半，我們就有能力在需要時做該做的事。」



